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Roberta Sá desembarca em Salvador com show comemorativo de 20 anos de carreira

A artista se apresenta na Caixa Cultural com a turnê 'Tudo que cantei sou'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 09:36

Roberta Sá
Roberta Sá Crédito: flora negri

A cantora e compositora Roberta Sá retorna a Salvador em setembro para celebrar duas décadas de carreira na música brasileira. Ela sobe ao palco da Caixa Cultural Salvador nos dias 18, 19 e 20 de setembro com o espetáculo 'Tudo que cantei sou', em uma temporada de apresentações intimistas.

A cantora Roberta Sá

A cantora Roberta Sá por Reprodução/Instagram
A cantora Roberta Sá por Reprodução/Instagram
A cantora Roberta Sá por Reprodução/Instagram
A cantora Roberta Sá por Reprodução/Instagram
A cantora Roberta Sá por Reprodução/Instagram
A cantora Roberta Sá por Reprodução/Instagram
A cantora Roberta Sá por Reprodução/Instagram
A cantora Roberta Sá por Reprodução/Instagram
A cantora Roberta Sá por Reprodução/Instagram
A cantora Roberta Sá por Reprodução/Instagram
A cantora Roberta Sá por Reprodução/Instagram
A cantora Roberta Sá por Reprodução/Instagram
Roberta Sá por flora negri
Roberta Sá por Foto Divulgação
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A cantora Roberta Sá por Reprodução/Instagram

Acompanhada pelos músicos Alaan Monteiro (bandolim) e Gabriel de Aquino (violão), a artista apresenta um repertório que percorre diferentes fases de sua discografia. O setlist reúne faixas marcantes como "Eu sambo mesmo", "Fogo de palha" (parceria com Gilberto Gil), "Cocada" e "Casa pré-fabricada". Um dos pontos altos do espetáculo é o bloco dedicado exclusivamente à produção feminina, que destaca obras de compositoras de várias gerações, como Teresa Cristina, Rosa Passos e Marina Irís.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) e estarão disponíveis para o público a partir do dia 15 de setembro, com vendas realizadas através da plataforma Sympla.

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