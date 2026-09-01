MÚSICA

Roberta Sá desembarca em Salvador com show comemorativo de 20 anos de carreira

A artista se apresenta na Caixa Cultural com a turnê 'Tudo que cantei sou'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 09:36

Roberta Sá Crédito: flora negri

A cantora e compositora Roberta Sá retorna a Salvador em setembro para celebrar duas décadas de carreira na música brasileira. Ela sobe ao palco da Caixa Cultural Salvador nos dias 18, 19 e 20 de setembro com o espetáculo 'Tudo que cantei sou', em uma temporada de apresentações intimistas.

A cantora Roberta Sá 1 de 14

Acompanhada pelos músicos Alaan Monteiro (bandolim) e Gabriel de Aquino (violão), a artista apresenta um repertório que percorre diferentes fases de sua discografia. O setlist reúne faixas marcantes como "Eu sambo mesmo", "Fogo de palha" (parceria com Gilberto Gil), "Cocada" e "Casa pré-fabricada". Um dos pontos altos do espetáculo é o bloco dedicado exclusivamente à produção feminina, que destaca obras de compositoras de várias gerações, como Teresa Cristina, Rosa Passos e Marina Irís.