Roberto Carlos dá presente sonhado por todas fãs para Sonia Abrão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 13:20
Roberto Carlos recebeu alguns fãs no camarim após show no Juventus Live Hall, na Mooca, bairro da zona leste de São Paulo, na última quinta-feira (17).
Entre eles, Sonia Abrão, do programa “A Tarde é Sua”, e a apresentadora ganhou a cobiçada rosa vermelha, disputada pelas fãs do cantor após suas apresentações.
Roberto Carlos
A flor distribuída no fim de todo show do ‘Rei’ representa o afeto entre o artista e seus fãs.
Aos 85 anos, Roberto Carlos continua fazendo fama e é um dos poucos artistas que ainda esgotam ingressos no país. Na agenda de agosto e setembro, o cantor teve shows extras no Rio e São Paulo para atender a demanda do público.