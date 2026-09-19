PRESENTE ESPECIAL

Roberto Carlos dá presente sonhado por todas fãs para Sonia Abrão

Aos 85 anos, cantor continua fazendo fama e é um dos poucos artistas que ainda esgotam ingressos no país

Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 13:20

Roberto Carlos e Sonia Abrão Crédito: Reprodução

Roberto Carlos recebeu alguns fãs no camarim após show no Juventus Live Hall, na Mooca, bairro da zona leste de São Paulo, na última quinta-feira (17).

Entre eles, Sonia Abrão, do programa “A Tarde é Sua”, e a apresentadora ganhou a cobiçada rosa vermelha, disputada pelas fãs do cantor após suas apresentações.

Roberto Carlos 1 de 9

A flor distribuída no fim de todo show do ‘Rei’ representa o afeto entre o artista e seus fãs.