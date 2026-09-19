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Roberto Carlos dá presente sonhado por todas fãs para Sonia Abrão

Aos 85 anos, cantor continua fazendo fama e é um dos poucos artistas que ainda esgotam ingressos no país

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 13:20

Roberto Carlos e Sonia Abrão
Roberto Carlos e Sonia Abrão Crédito: Reprodução

Roberto Carlos recebeu alguns fãs no camarim após show no Juventus Live Hall, na Mooca, bairro da zona leste de São Paulo, na última quinta-feira (17).

Entre eles, Sonia Abrão, do programa “A Tarde é Sua”, e a apresentadora ganhou a cobiçada rosa vermelha, disputada pelas fãs do cantor após suas apresentações.

Roberto Carlos

Cantor Roberto Carlos por Reprodução | Instagram
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A flor distribuída no fim de todo show do ‘Rei’ representa o afeto entre o artista e seus fãs.

Aos 85 anos, Roberto Carlos continua fazendo fama e é um dos poucos artistas que ainda esgotam ingressos no país. Na agenda de agosto e setembro, o cantor teve shows extras no Rio e São Paulo para atender a demanda do público.

Tags:

Sonia Abrão Roberto Carlos

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