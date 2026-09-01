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Roberto Carlos teria feito oferta à viúva de Erasmo Carlos em meio a disputa judicial com filhos do cantor falecido

Fernanda Passos, viúva de Erasmo Carlos, está no centro de uma disputa judicial e o caso ganhou um novo capítulo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 18:21

Erascmo
Erascmo Crédito: Reprodução | Instagram

A disputa envolvendo Fernanda Passos, viúva de Erasmo Carlos, e os filhos do cantor ganhou um novo capítulo. Em meio às discussões judiciais sobre bens e valores deixados pelo artista, falecido em 2022, Roberto Carlos teria oferecido ajuda financeira à viúva em duas ocasiões, mas ela recusou.

Fernanda Passos, viúva de Erasmo Carlos, está no centro de uma disputa judicial e o caso ganhou um novo capítulo.

Fernanda Esteves e Erasmo Carlos

Fernanda Esteves e Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves e Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves e Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves e Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves e Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves e Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves e Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves e Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves e Erasmo Carlos por Reprodução
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Fernanda Esteves e Erasmo Carlos por Reprodução

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Roberto Carlos teria oferecido ajuda financeira à viúva em duas ocasiões, mas ela recusou. De acordo com a coluna Gente, da Veja, Roberto e Fernanda mantêm contato, e o Rei chegou a participar como testemunha no processo de reconhecimento da união estável dela com o amigo de longa data.

De acordo com a matéria, o posicionamento teria contribuído para um afastamento entre Roberto e Leonardo Esteves, filho mais velho de Erasmo, que negociava apresentações do cantor.

Um dos principais pontos da disputa entre Fernanda e os filhos de Erasmo é apartamento de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde ela viveu com Erasmo.

O imóvel foi alugado por R$ 27 mil, mas a Justiça determinou que a parcela correspondente aos 50% pertencentes à viúva fosse depositada judicialmente. Segundo a publicação, a decisão é provisória e aconteceu após uma ação movida pelos filhos do artista.

Além do apartamento, a disputa se estende às movimentações bancárias realizadas na época da morte de Erasmo, de R$ 300 mil e de R$ 45 mil.

A defesa de Fernanda apresenta cobranças contra os herdeiros. De acordo com a Veja, os representantes da viúva alegam que ela teria direito a ser ressarcida em mais de R$ 700 mil relacionados a uma condenação trabalhista envolvendo Leonardo, cujo pagamento teria recaído sobre o espólio de Erasmo.

Fernanda e Erasmo iniciaram o relacionamento em 2010 e oficializaram a união em 2019. Os dois permaneceram juntos até a morte do cantor, em novembro de 2022, aos 81 anos.

Tags:

Roberto Carlos Erasmo Carlos

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