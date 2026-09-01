AMOR NO AR

Roberto de Carvalho abre o jogo sobre nova namorada e relembra luto por Rita Lee; veja declaração

Músico vive um novo romance com a empresária Lilibeth Carvalho

Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 16:00

Roberto de Carvalho e Lilibeth Carvalho vivem romance Crédito: Reprodução | Instagram (*imagem melhorada com ajuda de IA)

Foram 47 anos de casamento entre Roberto de Carvalho e Rita Lee e já são mais de três anos de luto da artista, que faleceu em maio de 2023.

O músico que está vivendo um romance com Lilibeth Carvalho, paixão de infância, abriu o coração e desabafou que o namoro não invalida o que sentia pela esposa.

Roberto de Carvalho e Lilibeth Monteiro 1 de 14

Segundo Roberto, após “uma fase muito longa, de muita dor”, ele vive uma nova fase de luto. "É sempre muito difícil falar. Eu passei por uma fase muito longa, de muita dor. Essa dor continua existindo, mas agora de uma forma diferente. O que me ajudou? Psiquiatras, orações, psicólogos, a existência dos filhos, dos amigos, de pessoas que são importantes na minha vida. Tudo isso me conduz para um lugar muito bom, no qual me encontro agora", diz em entrevista a Nilton Bonder no "The Business of Life", no YouTube.

Roberto Carvalho e a empresária Lilibeth tinham namorado na juventude e não deixaram de ser amigos. Os dois se reencontraram em Paris, na França, no início de julho.