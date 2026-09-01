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Roberto de Carvalho abre o jogo sobre nova namorada e relembra luto por Rita Lee; veja declaração

Músico vive um novo romance com a empresária Lilibeth Carvalho

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 16:00

Roberto de Carvalho e Lilibeth Carvalho vivem romance
Roberto de Carvalho e Lilibeth Carvalho vivem romance Crédito: Reprodução | Instagram (*imagem melhorada com ajuda de IA)

Foram 47 anos de casamento entre Roberto de Carvalho e Rita Lee e já são mais de três anos de luto da artista, que faleceu em maio de 2023.

O músico que está vivendo um romance com Lilibeth Carvalho, paixão de infância, abriu o coração e desabafou que o namoro não invalida o que sentia pela esposa.

Roberto de Carvalho e Lilibeth Monteiro

Roberto de Carvalho com Lilibeth Monteiro de Carvalho no Rio de Janeiro por Reprodução/Redes Sociais
Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho posa com nova namorada por Reprodução/Instagram
Flora Gil diz que é 'madrinha' de Roberto de Carvalho e Lilibeth Monteiro por Miguel Sá e Renato Wrobel | MS Fotos
Roberto de Carvalho publicou fotos com Lilibeth Monteiro e aumentou os rumores de um novo romance por Reprodução
Roberto de Carvalho com Lilibeth Monteiro de Carvalho por Reprodução/Redes Sociais
Roberto de Carvalho com Lilibeth Monteiro de Carvalho e o músico Mu Carvalho por Reprodução/Redes Sociais
Lilibeth de Carvalho é apontada como antigo amor de Roberto de Carvalho por Reprodução (Vera Donato e Instagram)
Publicação de Roberto de Carvalho por Reprodução | Instagram
Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho viaja com ex-namorada para Paris por Reprodução/Redes Sociais
Roberto de Carvalho aproveita Paris ao lado da empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho por Reprodução/ Instagram
Roberto de Carvalho aproveita Paris ao lado da empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho por Reprodução/ Instagram
Lilibeth comenta foto de Roberto de Carvalho por Reprodução/ Instagram
Casamento de Fernando Collor com Lilibeth Monteiro de Carvalho em 1975 por Arquivo
A empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho por Reprodução/ Instagram
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Roberto de Carvalho com Lilibeth Monteiro de Carvalho no Rio de Janeiro por Reprodução/Redes Sociais

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Segundo Roberto, após “uma fase muito longa, de muita dor”, ele vive uma nova fase de luto. "É sempre muito difícil falar. Eu passei por uma fase muito longa, de muita dor. Essa dor continua existindo, mas agora de uma forma diferente. O que me ajudou? Psiquiatras, orações, psicólogos, a existência dos filhos, dos amigos, de pessoas que são importantes na minha vida. Tudo isso me conduz para um lugar muito bom, no qual me encontro agora", diz em entrevista a Nilton Bonder no "The Business of Life", no YouTube.

Roberto Carvalho e a empresária Lilibeth tinham namorado na juventude e não deixaram de ser amigos. Os dois se reencontraram em Paris, na França, no início de julho.

"Agora, de um tempo para cá, foi aparecendo uma grande luz na minha vida. Uma pessoa por quem eu tenho um grande amor, uma amizade antiga. Uma grande bênção. Eu estou vivendo um momento de uma grande bênção que não invalida a dor e nunca invalidará", contou ele.

Tags:

Roberto de Carvalho Lilibeth Carvalho

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