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Roberto Justus esclarece rumor sobre fim do casamento com Ticiane Pinheiro

Empresário reagiu a uma publicação da ex-mulher e negou que o famoso “Quadradinho de 8” tenha provocado a separação do casal, em 2013

Heider Sacramento

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 18:31

Roberto Justus voltou a falar sobre o fim do casamento com Ticiane Pinheiro Crédito: Reprodução

Roberto Justus voltou a falar sobre o fim do casamento com Ticiane Pinheiro e aproveitou para colocar um ponto final em um dos rumores que acompanharam a separação do casal por anos: a história de que o “Quadradinho de 8” teria sido o motivo do divórcio.

O empresário comentou uma publicação recente da apresentadora, que relembrou o momento em que fez a coreografia na televisão, em 2013. Na ocasião, Ticiane ainda era casada com Justus e a dança acabou se tornando um dos assuntos mais comentados daquele período.

“Boa, Tici! E esse povo mal informado acha que eu acabaria um casamento por uma bobeira dessas! Achei superdivertido! E é bem reflexo de seu jeito descontraído!”, escreveu Justus.

Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro 1 de 38

A apresentação aconteceu em abril de 2013, quando Ticiane comandava o Programa da Tarde, da Record. Cerca de um mês depois, os dois anunciaram a separação, o que ajudou a alimentar a teoria de que a dança teria provocado o fim da relação.

Crise já existia antes da dança

Ticiane já havia explicado que o casamento enfrentava problemas muito antes da apresentação. Em entrevista ao Programa de Todos os Programas, ela contou que o casal vivia uma crise havia cerca de dois anos quando fez o famoso passo.

A apresentadora também revelou que mostrou a gravação ao então marido depois do programa. Segundo ela, Justus e os filhos dele acharam a situação divertida, contrariando a versão de que o empresário teria ficado incomodado com a performance.

O assunto voltou a ganhar força em março deste ano, quando Ticiane repetiu o “Quadradinho de 8” durante o Domingão com Huck, na Globo. A apresentação fez internautas resgatarem novamente a antiga teoria sobre a separação.