Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Roberto Justus esclarece rumor sobre fim do casamento com Ticiane Pinheiro

Empresário reagiu a uma publicação da ex-mulher e negou que o famoso “Quadradinho de 8” tenha provocado a separação do casal, em 2013

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 18:31

Roberto Justus voltou a falar sobre o fim do casamento com Ticiane Pinheiro
Roberto Justus voltou a falar sobre o fim do casamento com Ticiane Pinheiro Crédito: Reprodução

Roberto Justus voltou a falar sobre o fim do casamento com Ticiane Pinheiro e aproveitou para colocar um ponto final em um dos rumores que acompanharam a separação do casal por anos: a história de que o “Quadradinho de 8” teria sido o motivo do divórcio.

O empresário comentou uma publicação recente da apresentadora, que relembrou o momento em que fez a coreografia na televisão, em 2013. Na ocasião, Ticiane ainda era casada com Justus e a dança acabou se tornando um dos assuntos mais comentados daquele período.

“Boa, Tici! E esse povo mal informado acha que eu acabaria um casamento por uma bobeira dessas! Achei superdivertido! E é bem reflexo de seu jeito descontraído!”, escreveu Justus.

Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro

Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
1 de 38
Festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram

A apresentação aconteceu em abril de 2013, quando Ticiane comandava o Programa da Tarde, da Record. Cerca de um mês depois, os dois anunciaram a separação, o que ajudou a alimentar a teoria de que a dança teria provocado o fim da relação.

Crise já existia antes da dança

Ticiane já havia explicado que o casamento enfrentava problemas muito antes da apresentação. Em entrevista ao Programa de Todos os Programas, ela contou que o casal vivia uma crise havia cerca de dois anos quando fez o famoso passo.

Leia mais

Monique Evelle escolhe a Ásia para sua nova imersão: 'Vou buscar o futuro onde ele está'

Tiros interrompem missa em Lauro de Freitas, e padre pede: 'Não tenha medo'

Após desabafo de Fiuk, Andressa Urach faz convite para parceria em conteúdo adulto

Anitta ganha quase 10 milhões de ouvintes e leva 'EQUILIBRIVM' a 182 países

Viviane Araujo ajudou Anitta a descobrir irmão sem saber: entenda a coincidência

A apresentadora também revelou que mostrou a gravação ao então marido depois do programa. Segundo ela, Justus e os filhos dele acharam a situação divertida, contrariando a versão de que o empresário teria ficado incomodado com a performance.

O assunto voltou a ganhar força em março deste ano, quando Ticiane repetiu o “Quadradinho de 8” durante o Domingão com Huck, na Globo. A apresentação fez internautas resgatarem novamente a antiga teoria sobre a separação.

Roberto Justus e Ticiane Pinheiro ficaram juntos por cerca de sete anos e tiveram uma filha, Rafaella Justus, hoje com 17 anos. Atualmente, Justus é casado com Ana Paula Siebert, enquanto Ticiane é casada com o jornalista César Tralli.

Leia mais

Imagem - 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' se torna o oitavo filme a atingir US$ 2 bilhões em bilheteria; veja a lista

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' se torna o oitavo filme a atingir US$ 2 bilhões em bilheteria; veja a lista

Imagem - Gretchen se pronuncia após abandonar show em festival

Gretchen se pronuncia após abandonar show em festival

Imagem - 'O Amanhã Não Existe': Exposição do premiado fotógrafo Denis Rouvre chega à CAIXA Cultural Salvador

'O Amanhã Não Existe': Exposição do premiado fotógrafo Denis Rouvre chega à CAIXA Cultural Salvador

Mais recentes

Imagem - Bela se desespera com a morte de Juli em Por Você, nesta terça (18 de agosto)

Bela se desespera com a morte de Juli em Por Você, nesta terça (18 de agosto)
Imagem - Hoje (18 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho, no dinheiro e no amor

Hoje (18 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho, no dinheiro e no amor
Imagem - A solidão começa a ficar para trás hoje (18 de agosto) para 4 signos do horóscopo chinês

A solidão começa a ficar para trás hoje (18 de agosto) para 4 signos do horóscopo chinês