TECNOLOGIA

Robô humanoide quebra o recorde mundial de Usain Bolt, vence Olimpíadas na China e ameaça competição entre humanos

Máquina chinesa avançou de 9,39 para 8,64 segundos durante competição em Pequim; desafio agora é conseguir frear e transformar velocidade em trabalho no mundo real



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 16:36

TianGong Ultra competiu nos 100 metros rasos durante competição de robôs Crédito: Reprodução / YouTube / The Bot Feed / Imagem Editada

Quando o TianGong Ultra cruzou a linha de chegada, o cronômetro mostrava 8,64 segundos. Se houvesse um humano correndo ao lado dele no ritmo do recorde mundial, a máquina teria terminado quase um segundo antes.

O robô humanoide chinês completou os 100 metros 0,94 segundo abaixo dos 9,58 segundos de Usain Bolt, marca estabelecida pelo jamaicano em 2009. A corrida aconteceu nos Jogos Mundiais de Robôs Humanoides, realizados em Pequim.

Olímpiadas dos Robôs: Jogos Mundiais de Robôs Humanoides 1 de 8

Cada vez mais rápido

O mais impressionante não foi apenas o tempo final. Em poucos dias, o mesmo robô conseguiu reduzir sucessivamente sua marca.

O TianGong Ultra começou a competição correndo os 100 metros em **9,39 segundos**. Depois baixou para 8,86 segundos e chegou à final com uma estratégia ainda mais agressiva, terminando em 8,64 segundos.

Para conseguir isso, os engenheiros trabalharam em várias partes da máquina ao mesmo tempo. Motores das articulações e refrigeração foram potencializados, enquanto mudanças na estrutura diminuíram peso e resistência do ar.

Mas boa parte da diferença estava no software. O robô chegou à competição com três estratégias de corrida desenvolvidas em simulações. Cada programa ajustava continuamente articulações e equilíbrio para que a máquina permanecesse de pé enquanto acelerava, sem precisar receber comandos para cada passada.

O problema é parar

Correr, porém, mostrou ser apenas metade do desafio.

O TianGong Ultra pesa cerca de 75 quilos e pode ultrapassar 17 metros por segundo, o equivalente a mais de 60 km/h em determinados momentos. Quando uma máquina desse tamanho chega ao fim da pista, fazê-la desacelerar mantendo o equilíbrio se torna um obstáculo.

Nos Jogos, uma área protegida precisou ser instalada depois da chegada. Robôs que não conseguiam reduzir a velocidade tinham espaço para colidir na proteção sem danos

Durante o desenvolvimento, os testes também deixaram um rastro de peças quebradas. Máquinas perderam o equilíbrio e sofreram danos enquanto os engenheiros buscavam programas cada vez mais rápidos.

Mesmo na manhã da final, a equipe ainda experimentava uma nova estratégia de corrida.

Da pista à fábrica

Fazer um humanoide correr obriga motores, sensores e algoritmos a coordenarem o corpo inteiro enquanto o terreno e a velocidade mudam. Segundo os responsáveis pelo projeto, desenvolver essa capacidade de locomoção é essencial para criar robôs capazes de alcançar os mesmos lugares que uma pessoa.

Alguns testes já começaram fora das pistas. Robôs desenvolvidos pelo mesmo centro estão sendo experimentados em uma fábrica de motores em Pequim, onde carregam caixas de 8 a 12 quilos e as colocam em prateleiras.

Outro modelo, o menor TianGong Omni, conseguiu subir do primeiro ao 17º andar da sede da empresa durante um teste interno Crédito: Divulgação / X-Humanoid