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Robô humanoide quebra o recorde mundial de Usain Bolt, vence Olimpíadas na China e ameaça competição entre humanos

Máquina chinesa avançou de 9,39 para 8,64 segundos durante competição em Pequim; desafio agora é conseguir frear e transformar velocidade em trabalho no mundo real

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 16:36

TianGong Ultra competiu nos 100 metros rasos durante competição de robôs
TianGong Ultra competiu nos 100 metros rasos durante competição de robôs Crédito: Reprodução / YouTube / The Bot Feed / Imagem Editada

Quando o TianGong Ultra cruzou a linha de chegada, o cronômetro mostrava 8,64 segundos. Se houvesse um humano correndo ao lado dele no ritmo do recorde mundial, a máquina teria terminado quase um segundo antes.

O robô humanoide chinês completou os 100 metros 0,94 segundo abaixo dos 9,58 segundos de Usain Bolt, marca estabelecida pelo jamaicano em 2009. A corrida aconteceu nos Jogos Mundiais de Robôs Humanoides, realizados em Pequim.

Olímpiadas dos Robôs: Jogos Mundiais de Robôs Humanoides

Os primeiros Jogos Mundiais de Robôs Humanoides foram realizados em Pequim, em agosto de 2025, com 280 equipes de 16 países, mais de 500 robôs e 26 modalidades por Om Umekar / Wikimedia Commons
As duas edições aconteceram no National Speed Skating Oval, o “Ice Ribbon”, arena olímpica de Pequim adaptada para receber pistas e diferentes provas robóticas por Arne Müseler / Wikimedia Commons
Os Jogos misturam esportes com desafios do mundo real, incluindo tarefas inspiradas em hotéis, fábricas, hospitais, casas, comércio e emergências por Marc Auledas-Noguera / Wikimedia Commons
Em 2026, o programa passou de 26 para 51 modalidades, enquanto o número de disputas cresceu de 487 para 1.301 ao longo de cinco dias de competição por Gracielaaleon / Wikimedia Commons
A segunda edição reuniu 2.056 robôs de 666 equipes e 16 países, quadruplicando aproximadamente o número de máquinas registrado no ano anterior por Genppy / Wikimedia Commons
Corridas, futebol e ginástica dividem espaço com levantamento de peso, tênis de mesa, artes marciais, dança e salto em distância por Jack145945 / Wikimedia Commons
Parte dos Jogos testa robôs em tarefas de logística, serviços e resgate, aproximando a competição de situações reais e ambientes perigosos por Jiuguang Wang / Wikimedia Commons
Os Jogos colocam motores, sensores, inteligência artificial e sistemas de controle sob pressão, acelerando tecnologias pensadas para uso no mundo real por ZhanatKappassov / Wikimedia Commons
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Os primeiros Jogos Mundiais de Robôs Humanoides foram realizados em Pequim, em agosto de 2025, com 280 equipes de 16 países, mais de 500 robôs e 26 modalidades por Om Umekar / Wikimedia Commons

Cada vez mais rápido

O mais impressionante não foi apenas o tempo final. Em poucos dias, o mesmo robô conseguiu reduzir sucessivamente sua marca.

O TianGong Ultra começou a competição correndo os 100 metros em **9,39 segundos**. Depois baixou para 8,86 segundos e chegou à final com uma estratégia ainda mais agressiva, terminando em 8,64 segundos.

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Para conseguir isso, os engenheiros trabalharam em várias partes da máquina ao mesmo tempo. Motores das articulações e refrigeração foram potencializados, enquanto mudanças na estrutura diminuíram peso e resistência do ar.

Mas boa parte da diferença estava no software. O robô chegou à competição com três estratégias de corrida desenvolvidas em simulações. Cada programa ajustava continuamente articulações e equilíbrio para que a máquina permanecesse de pé enquanto acelerava, sem precisar receber comandos para cada passada.

O problema é parar

Correr, porém, mostrou ser apenas metade do desafio.

O TianGong Ultra pesa cerca de 75 quilos e pode ultrapassar 17 metros por segundo, o equivalente a mais de 60 km/h em determinados momentos. Quando uma máquina desse tamanho chega ao fim da pista, fazê-la desacelerar mantendo o equilíbrio se torna um obstáculo.

Nos Jogos, uma área protegida precisou ser instalada depois da chegada. Robôs que não conseguiam reduzir a velocidade tinham espaço para colidir na proteção sem danos

Durante o desenvolvimento, os testes também deixaram um rastro de peças quebradas. Máquinas perderam o equilíbrio e sofreram danos enquanto os engenheiros buscavam programas cada vez mais rápidos.

Mesmo na manhã da final, a equipe ainda experimentava uma nova estratégia de corrida.

Da pista à fábrica

Fazer um humanoide correr obriga motores, sensores e algoritmos a coordenarem o corpo inteiro enquanto o terreno e a velocidade mudam. Segundo os responsáveis pelo projeto, desenvolver essa capacidade de locomoção é essencial para criar robôs capazes de alcançar os mesmos lugares que uma pessoa.

Alguns testes já começaram fora das pistas. Robôs desenvolvidos pelo mesmo centro estão sendo experimentados em uma fábrica de motores em Pequim, onde carregam caixas de 8 a 12 quilos e as colocam em prateleiras.

Outro modelo, o menor TianGong Omni, conseguiu subir do primeiro ao 17º andar da sede da empresa durante um teste interno
Outro modelo, o menor TianGong Omni, conseguiu subir do primeiro ao 17º andar da sede da empresa durante um teste interno Crédito: Divulgação / X-Humanoid

A expectativa é que humanoides menores apareçam primeiro em serviços comerciais e tarefas industriais leves. Máquinas maiores, como o Ultra, poderiam no futuro ser usadas em inspeções externas ou operações de resgate em ambientes perigosos.

Tags:

Esporte Indústria Robô Ciência Tecnologia China Olimpíadas Engenharia

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