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Robôs que correm e dão mortais viram febre entre investidores, fazem sucesso na Bolsa, e colocam China no centro da corrida da IA

Oferta da Unitree atraiu uma procura milhares de vezes superior às ações disponíveis e transformou humanoides em nova obsessão dos investidores

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 19:37

Depois dos chatbots, mercado volta os olhos para a “IA física”, tecnologia que pretende colocar inteligência artificial em máquinas capazes de agir no mundo real
Depois dos chatbots, mercado volta os olhos para a “IA física”, tecnologia que pretende colocar inteligência artificial em máquinas capazes de agir no mundo real Crédito: Reprodução / YouTube / Unitree Robotics

Antes mesmo de uma única ação começar a ser negociada, a Unitree já virou um dos IPOs mais disputados da China. A fabricante dos robôs que correm, dançam e fazem artes marciais recebeu uma procura que chegou a 8 mil vezes a oferta inicial ao varejo.

A operação prevê a venda de cerca de 40,4 milhões de ações por 150,80 yuans cada, equivalentes a 10% do capital após a oferta. A empresa levantou cerca de 6,1 bilhões de yuans, perto de US$ 900 milhões, e foi avaliada em quase US$ 9 bilhões na oferta.

Cronologia dos robôs humanoides

1495 — Leonardo da Vinci já imaginava um cavaleiro mecânico capaz de reproduzir movimentos humanos, antecipando em séculos a ideia dos robôs humanoides por Erik Möller / Wikimedia Commons
1928 — Mais de quatro séculos depois, Eric levou o “homem mecânico” ao mundo real, movimentando cabeça e braços diante de um público fascinado por Wikimedia Commons
1939 — Elektro apareceu na Feira Mundial de Nova York e mostrou que robôs humanoides também poderiam virar símbolos populares de um futuro tecnológico por Daderot / Wikimedia Commons
1973 — O japonês WABOT-1 reuniu pernas, braços, visão e comunicação, tornando-se um marco na passagem dos autômatos para os humanoides modernos por Divulgação / Waseda University
1993 — A Honda apresentou o P1, enorme protótipo que adicionou braços e tronco às experiências que ensinavam robôs a caminhar sobre duas pernas por Morio / Wikimedia Commons
2000 — O ASIMO reduziu o tamanho dos protótipos e virou um ícone mundial ao mostrar que humanoides poderiam circular em ambientes feitos para pessoas por Hatsukari715 / Wikimedia Commons
2002 — O HRP-2 avançou além da caminhada: podia deitar e voltar a ficar de pé, passo importante para robôs destinados a tarefas no mundo real por Morio / Wikimedia Commons
2004 — O iCub levou a evolução para a inteligência: nasceu como plataforma para estudar como robôs podem perceber, aprender e interagir com o ambiente por Festival della Scienza / Wikimedia Commons
2004 — O pequeno QRIO mostrou uma nova direção, combinando equilíbrio, movimentos rápidos e entretenimento em um corpo muito menor que seus antecessores por Dschen Reinecke / Wikimedia Commons
2008 — Compacto e programável, o NAO se espalhou por universidades e competições, aproximando uma geração de pesquisadores da robótica humanoide por Jiuguang Wang / Wikimedia Commons
2009 — No mesmo ano, TOPIO mostrou sua coordenação ao jogar tênis de mesa, transformando velocidade e precisão em novos desafios para os humanoides por Humanrobo / Wikimedia Commons
2009 — O HRP-4C aproximou ainda mais máquina e pessoa ao combinar corpo humanoide, reconhecimento de fala e movimentos inspirados em seres humanos por ELiveFdragon / Wikimedia Commons
2011 — O Robonaut 2 levou a história para fora da Terra e se tornou o primeiro humanoide de alta destreza operado na Estação Espacial Internacional por NASA / Wikimedia Commons
2013 — Atlas nasceu para enfrentar terrenos e situações perigosas, abrindo caminho para humanoides capazes de atuar onde enviar pessoas seria arriscado por DARPA / Wikimedia Commons
2015 — O HUBO venceu desafios com escadas e obstáculos, mostrando como humanoides começavam a ser testados para responder a situações de desastre por John F. Williams / U.S. Navy / Wikimedia Commons
2014 — Pepper seguiu outra direção: em vez de força, apostou na comunicação e colocou a interação social no centro da evolução dos robôs por Kukarobot / Wikimedia Commons
2016 — Sophia transformou o rosto em protagonista e popularizou a busca por humanoides capazes de conversar e reproduzir expressões familiares por International Telecommunication Union / Wikimedia Commons
2022 — A Tesla apresentou Optimus e colocou a escala industrial no centro da corrida, prometendo humanoides para tarefas repetitivas ou perigosas por Steve Jurvetson / Wikimedia Commons
2022 — Ameca levou essa busca adiante com expressões faciais mais detalhadas, tornando pequenos movimentos dos olhos e da boca surpreendentemente humanos por Willy Jackson / Wikimedia Commons
2024 — O Unitree G1 resume a fase atual: máquinas menores, ágeis e treinadas com IA, enquanto humanoides deixam os laboratórios e entram numa corrida comercial por Sayanesy / Wikimedia Commons
2026 — Com Moya e UWorld U1, os humanoides avançaram da força para o vínculo emocional, ganhando pele realista, expressões faciais e IA para conversar e fazer companhia por Divulgação / UBTech Robotics
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1495 — Leonardo da Vinci já imaginava um cavaleiro mecânico capaz de reproduzir movimentos humanos, antecipando em séculos a ideia dos robôs humanoides por Erik Möller / Wikimedia Commons

Antes da estreia

A estreia na STAR Market, segmento tecnológico da Bolsa de Xangai, ainda não havia ocorrido nesta sexta-feira (14). A Unitree será pioneira entre humanoides no mercado continental chinês; UBTech e Dobot já são listadas em Hong Kong.

Vídeos da Unitree transformaram os robôs humanoides chineses em personagens de internet ao mostrar máquinas correndo, dançando e lutando. O H1, por exemplo, tem velocidade de deslocamento declarada de 3,3 metros por segundo.

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Da tela ao mundo

Essa mistura de espetáculo e engenharia ajuda a vender uma ideia maior: a inteligência artificial está deixando de responder só em telas. A chamada IA física tenta dar percepção, raciocínio e ação a máquinas capazes de entender e alterar o ambiente em tempo real.

Na definição da Nvidia, sistemas de IA física recebem dados de câmeras, sensores, voz e outras fontes, interpretam o mundo e transformam essa informação em movimentos ou decisões. É a lógica por trás de robôs e veículos autônomos.

Unitree G1 em exposição mostra o corpo humanoide que transforma modelos de inteligência artificial em movimentos no mundo físico
Unitree G1 em exposição mostra o corpo humanoide que transforma modelos de inteligência artificial em movimentos no mundo físico Crédito: Sayanesy / Wikimedia Commons

Para investidores, humanoides juntam várias apostas: chips, modelos de IA, sensores, baterias, motores e visão computacional. A Unitree tem um ingrediente raro no setor: chegou ao IPO já lucrativa, com receita de 1,7 bilhão de yuans em 2025.

Uma das propostas da empresa também é reduzir a barreira de entrada dessa tecnologia. O R1, seu humanoide “de entrada”, parte de US$ 4.900, cerca de R$ 25,7 mil. O preço baixo não significa autonomia humana: a própria Unitree diz que o setor ainda está em fase inicial.

China já tem base

A corrida muda de escala quando aparece o mapa industrial. A Federação Internacional de Robótica calcula que a China já tenha cerca de 2 milhões de robôs industriais em operação, estoque aproximadamente 4,5 vezes maior que o do Japão.

Em 2024, 54% dos novos robôs industriais instalados no planeta foram implantados na China. Essa base ajuda o país a reunir fornecedores, fábricas e componentes num momento em que Pequim colocou a robótica entre os pilares de sua estratégia industrial.

Braços robóticos trabalham em uma linha automatizada na China, retrato da infraestrutura industrial sobre a qual avança a nova geração de humanoides
Braços robóticos trabalham em uma linha automatizada na China, retrato da infraestrutura industrial sobre a qual avança a nova geração de humanoides Crédito: Cory M. Grenier / Wikimedia Commons

O teste real

Mas fazer um humanoide dar um mortal não prova que ele consiga trabalhar oito horas numa fábrica. A Federação Internacional de Robótica diz que o próximo teste do setor será demonstrar confiabilidade e eficiência, além de segurança e produtividade consistente.

É aí que a euforia da Bolsa encontra a parte difícil da engenharia. A expansão dos humanoides nas fábricas exige máquinas capazes de perceber objetos, manter equilíbrio, manipular ferramentas e reagir a imprevistos sem transformar cada tarefa nova em meses de programação, treinamento e ajustes caros.

Tags:

Robô Economia Lançamento Tendência Tecnologia China Engenharia

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