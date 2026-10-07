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Robyssão diz que queria ser personal trainer para pegar contato das alunas e viver cercado de mulheres: 'Vamos, agacha'

Comentário foi recebido com humor por internautas, mas profissionais aproveitaram repercussão para lembrar que rotina da profissão vai além do estereótipo citado pelo cantor

Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 19:05

Robyssão se inspira em visita a Auschwitz, na Polônia, para criar nova música Crédito: Reprodução

O cantor Robyssão viralizou nas redes sociais após revelar qual profissão poderia exercer caso seguisse uma carreira diferente da música. Entre as possibilidades, ele citou a de personal trainer e justificou a escolha de uma maneira bem-humorada.

Ao falar sobre a profissão, o artista associou a rotina dos profissionais à convivência com mulheres bonitas e a um ambiente descontraído durante os treinos. "Uma profissão que eu poderia exercer era personal trainer, porque a vida do personal trainer é uma vida boa. Você tá ali, cheio de mulher bonita, aí ela vai malhar, faz o bumbum, aí você pega aqui, bora, faz aqui, bumbumzinho, vamos, agacha. Aí pega o telefone, fica trocando ideia, dando risada. Pô, vida boa, essa vida é uma vida boa, não é?", brincou.

Robyssão 1 de 12

Na mesma fala, Robyssão também mencionou a advocacia como uma possibilidade, embora tenha ressaltado que nunca teve o desejo de seguir a carreira. "Eu seria advogado, apesar de que eu nunca sonhei em ser advogado. Só gosto do conhecimento, mas acho que seria personal trainer mesmo", completou.

Nas redes sociais, a declaração foi recebida principalmente em tom de brincadeira. Alguns profissionais da área, no entanto, aproveitaram a repercussão para destacar que a rotina de um personal trainer é bem diferente da imagem apresentada pelo cantor e ressaltaram que existe um estereótipo em relação à profissão.

Na prática, o personal trainer é um profissional de Educação Física responsável por planejar, orientar e acompanhar exercícios de acordo com as características e objetivos de cada aluno. O trabalho envolve avaliação, prescrição e adaptação dos treinos, acompanhamento da execução dos movimentos e atenção à segurança durante a atividade física.