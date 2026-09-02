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Robyssão se inspira em visita a Auschwitz e lança música sobre experiência na Polônia

Cantor conhecido como Rei do Pagodão revelou que a passagem pelo antigo campo de concentração durante viagem pela Europa deu origem a uma nova composição

Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 23:00

Robyssão se inspira em visita a Auschwitz, na Polônia, para criar nova música Crédito: Reprodução

Uma viagem pela Europa acabou rendendo uma inspiração inesperada para Robyssão. O cantor baiano, conhecido como “Rei do Pagodão”, compartilhou nesta quarta-feira (2) uma música criada a partir da experiência que viveu durante uma visita a Auschwitz, na Polônia.

Antes de apresentar a faixa nas redes sociais, Robyssão contou que decidiu incluir o país no roteiro depois de passar por destinos como Portugal, Grécia, Itália e Espanha. A visita ao complexo histórico, marcado pelos crimes cometidos pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial, provocou uma reação emocional no artista.

“Essa música me emociona muito”, afirmou o cantor ao falar sobre a composição.

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A experiência no local, que se tornou um dos principais símbolos do Holocausto, despertou em Robyssão a vontade de transformar as sensações vividas durante a visita em música. A faixa chega ao público acompanhada do relato do artista sobre o impacto que o passeio teve durante as férias.

Com uma trajetória consolidada no pagodão baiano, Robyssão é responsável por sucessos como “O Poder Está na Tcheca”, “Chuva de Perereca”, “Balança o Rabinho”, “Solte Essa Cachorra” e “Só Como Amiga”.