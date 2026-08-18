PROGRAMAÇÃO OFICIAL

Rock in Rio 2026 divulga horários das apresentações; saiba quem toca em cada dia

Festival divulgou a grade completa de apresentações nos sete dias de evento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 14:30

Atrações do Rock in Rio 2026 Crédito: Divulgação

A organização do Rock in Rio 2026 disponibilizou a grade com os horários de todos os shows da edição em seu aplicativo oficial. Marcado para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, o evento reúne apresentações nos palcos Mundo, Sunset e na pista eletrônica New Dance Order.

Atrações Rock in Rio 2026 1 de 7

Pelo app, quem vai aos shows consegue montar cronogramas personalizados, agendar brinquedos, adquirir bebidas de forma antecipada, comprar lockers e consultar serviços de transporte para a Cidade do Rock.

Confira a programação com os horários dos principais palcos:

4 de setembro (Sexta-feira)

Palco Mundo:

Nova Twins (16h40)

The Hives (19h)

Rise Against (21h20)

Foo Fighters (00h05)

Palco Sunset:



Di Ferrero (15h30)

Detonautas convidam Biquíni (17h50)

Hot Milk (20h10)

Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos (22h45)

New Dance Order:

Cat Dealers (21h05)

ATKÖ (22h30)

GIU x Carola (00h)

Steve Angello (01h30)

5 de setembro (Sábado)

Palco Mundo:

Sepultura (16h40)

Machine Gun Kelly (19h)

Bring Me The Horizon (21h20)

Avenged Sevenfold (00h05)

Palco Sunset:

Malvada convida Day Limns (15h30)

Black Pantera convida Nervosa (17h50)

Poppy (20h10)

Bad Omens (22h50)

New Dance Order:

Victor Lou (21h05)

Camila Jun x Eli Iwasa (22h30)

Volkoder (00h)

James Hype (01h30)

6 de setembro (Domingo)

Palco Mundo:

Barão Vermelho Formação Original (16h40)

Nelly (19h)

Black Eyed Peas (21h20)

Calvin Harris (00h05)

Palco Sunset:

Calema (15h30)

BaianaSystem (17h50)

Jota Quest toca Tim Maia (20h10)

Ne-Yo (22h45)

New Dance Order:

Sofi Tukker (21h05)

Liu (22h30)

Casa Bonita (00h)

MEDUZA³ (01h40)

7 de setembro (Segunda-feira - Feriado)

Palco Mundo:

Luísa Sonza convida Roberto Menescal (16h40)

Jon Batiste (19h)

Gilberto Gil (21h20)

Elton John (00h05)

Palco Sunset:

Vanessa da Mata convida Rubel (15h30)

Roupa Nova convida Guilherme Arantes (17h50)

Péricles canta Motown (20h10)

Laufey (22h45)

New Dance Order:

Max Styler (21h05)

Leo Janeiro & Simo Not Simon (22h30)

Aline Rocha (00h)

Fatboy Slim (01h30)

11 de setembro (Sexta-feira)

Palco Mundo:

NEXZ (16h40)

HWASA (19h)

Alok (21h20)

Stray Kids (00h05)

Palco Sunset:

Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara (15h30)

Os Garotin convidam Duquesa (17h50)

PJ Morton (20h10)

Jamiroquai (22h45)

New Dance Order:

ANNA (21h05)

DEPARTAMENTO (22h)

Omiki (00h)

Neelix & Vegas b2b (01h)

12 de setembro (Sábado)

Palco Mundo:

Pedro Sampaio (16h40)

J Balvin (19h)

Demi Lovato (21h20)

Maroon 5 (00h05)

Palco Sunset:

Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago (15h30)

Gilsons convidam Daniela Mercury e Olodum (17h50)

João Gomes com Orquestra Brasileira (20h10)

Mumford & Sons (22h45)

New Dance Order:

Bhaskar (21h05)

Adam Sellouk (22h)

Gabe (23h)

Alok & Family (00h)

Alok: Rave The World (01h30)

13 de setembro (Domingo)

Palco Mundo:

Ivete Sangalo (17h)

Lola Young (19h10)

Halsey (21h35)

Twenty One Pilots (00h05)

Palco Sunset:

Carol Biazin convida Joyce Alane (15h50)

Joelma convida Viviane Batidão (18h05)

Marina Sena convida Céu (20h20)

Zara Larsson (22h55)