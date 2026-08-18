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Rock in Rio 2026 divulga horários das apresentações; saiba quem toca em cada dia

Festival divulgou a grade completa de apresentações nos sete dias de evento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 14:30

Atrações do Rock in Rio 2026 Crédito: Divulgação 

A organização do Rock in Rio 2026 disponibilizou a grade com os horários de todos os shows da edição em seu aplicativo oficial. Marcado para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, o evento reúne apresentações nos palcos Mundo, Sunset e na pista eletrônica New Dance Order.

Atrações Rock in Rio 2026

Atrações Rock in Rio 2026 por Divuklgação
Atrações Rock in Rio 2026 por Divuklgação
Atrações Rock in Rio 2026 por Divuklgação
Atrações Rock in Rio 2026 por Divuklgação
Atrações Rock in Rio 2026 por Divuklgação
Atrações Rock in Rio 2026 por Divuklgação
Atrações Rock in Rio 2026 por Divuklgação
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Atrações Rock in Rio 2026 por Divuklgação

Pelo app, quem vai aos shows consegue montar cronogramas personalizados, agendar brinquedos, adquirir bebidas de forma antecipada, comprar lockers e consultar serviços de transporte para a Cidade do Rock.

Confira a programação com os horários dos principais palcos:

  • 4 de setembro (Sexta-feira)

  • Palco Mundo:
    Nova Twins (16h40)
    The Hives (19h)
    Rise Against (21h20)
    Foo Fighters (00h05)

  • Palco Sunset:

    Di Ferrero (15h30)
    Detonautas convidam Biquíni (17h50)
    Hot Milk (20h10)
    Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos (22h45)

  • New Dance Order:
    Cat Dealers (21h05)
    ATKÖ (22h30)
    GIU x Carola (00h)
    Steve Angello (01h30)

  • 5 de setembro (Sábado)

  • Palco Mundo:
    Sepultura (16h40)
    Machine Gun Kelly (19h)
    Bring Me The Horizon (21h20)
    Avenged Sevenfold (00h05)

  • Palco Sunset:
    Malvada convida Day Limns (15h30)
    Black Pantera convida Nervosa (17h50)
    Poppy (20h10)
    Bad Omens (22h50)

  • New Dance Order:
    Victor Lou (21h05)
    Camila Jun x Eli Iwasa (22h30)
    Volkoder (00h)
    James Hype (01h30)

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  • 6 de setembro (Domingo)

  • Palco Mundo:
    Barão Vermelho Formação Original (16h40)
    Nelly (19h)
    Black Eyed Peas (21h20)
    Calvin Harris (00h05)

  • Palco Sunset:
    Calema (15h30)
    BaianaSystem (17h50)
    Jota Quest toca Tim Maia (20h10)
    Ne-Yo (22h45)

  • New Dance Order:
    Sofi Tukker (21h05)
    Liu (22h30)
    Casa Bonita (00h)
    MEDUZA³ (01h40)

  • 7 de setembro (Segunda-feira - Feriado)

  • Palco Mundo:
    Luísa Sonza convida Roberto Menescal (16h40)
    Jon Batiste (19h)
    Gilberto Gil (21h20)
    Elton John (00h05)

  • Palco Sunset:
    Vanessa da Mata convida Rubel (15h30)
    Roupa Nova convida Guilherme Arantes (17h50)
    Péricles canta Motown (20h10)
    Laufey (22h45)

  • New Dance Order:
    Max Styler (21h05)
    Leo Janeiro & Simo Not Simon (22h30)
    Aline Rocha (00h)
    Fatboy Slim (01h30)

  • 11 de setembro (Sexta-feira)

  • Palco Mundo:
    NEXZ (16h40)
    HWASA (19h)
    Alok (21h20)
    Stray Kids (00h05)

  • Palco Sunset:
    Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara (15h30)
    Os Garotin convidam Duquesa (17h50)
    PJ Morton (20h10)
    Jamiroquai (22h45)

  • New Dance Order:
    ANNA (21h05)
    DEPARTAMENTO (22h)
    Omiki (00h)
    Neelix & Vegas b2b (01h)

  • 12 de setembro (Sábado)

  • Palco Mundo:
    Pedro Sampaio (16h40)
    J Balvin (19h)
    Demi Lovato (21h20)
    Maroon 5 (00h05)

  • Palco Sunset:
    Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago (15h30)
    Gilsons convidam Daniela Mercury e Olodum (17h50)
    João Gomes com Orquestra Brasileira (20h10)
    Mumford & Sons (22h45)

  • New Dance Order:
    Bhaskar (21h05)
    Adam Sellouk (22h)
    Gabe (23h)
    Alok & Family (00h)
    Alok: Rave The World (01h30)

  • 13 de setembro (Domingo)

  • Palco Mundo:
    Ivete Sangalo (17h)
    Lola Young (19h10)
    Halsey (21h35)
    Twenty One Pilots (00h05)

  • Palco Sunset:
    Carol Biazin convida Joyce Alane (15h50)
    Joelma convida Viviane Batidão (18h05)
    Marina Sena convida Céu (20h20)
    Zara Larsson (22h55)

  • New Dance Order:
    Dawn Patrol (21h05)
    Illusionize (22h30)
    Roddy Lima (00h)
    John Summit (01h30)

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