Rock in Rio 2026 divulga horários das apresentações; saiba quem toca em cada dia

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 14:30
A organização do Rock in Rio 2026 disponibilizou a grade com os horários de todos os shows da edição em seu aplicativo oficial. Marcado para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, o evento reúne apresentações nos palcos Mundo, Sunset e na pista eletrônica New Dance Order.
Atrações Rock in Rio 2026
Pelo app, quem vai aos shows consegue montar cronogramas personalizados, agendar brinquedos, adquirir bebidas de forma antecipada, comprar lockers e consultar serviços de transporte para a Cidade do Rock.