Rock in Rio 2026: saiba como assistir aos shows de graça

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 09:31
O festival Rock in Rio começa nesta sexta-feira (4) no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, reunindo milhares de fãs na Cidade do Rock. Quem ficou sem ingressos para acompanhar os shows presencialmente não precisa se preocupar, pois o evento contará com alternativas variadas de transmissão ao vivo na TV aberta, canais por assinatura e plataformas digitais.
Atrações Rock in Rio 2026
A principal facilidade para assistir ao conteúdo sem pagar nada está no Globoplay, que disponibilizará um sinal aberto alternando a programação entre os canais Multishow e BIS a cada 30 minutos, a partir das 15h30. Para ter acesso a esse recurso gratuito, basta entrar na plataforma pelo site ou aplicativo e realizar um cadastro rápido com login e senha.
Além da internet, a TV Globo preparou uma cobertura especial na programação aberta, exibindo flashes ao vivo ao longo da grade diária e um compacto noturno exclusivo logo após os programas de fim de noite. Para os assinantes de TV paga, os canais Multishow e BIS iniciam as transmissões completas a partir das 15h15 e 15h50, respectivamente, cobrindo cada detalhe dos palcos.
Vale lembrar que a exibição de algumas apresentações específicas pode sofrer alterações de última hora devido a exigências contratuais ou diretas dos próprios artistas. Quem desejar uma experiência completa e sem cortes, incluindo resolução em 4K e sinais extras, pode optar pelo plano Premium do Globoplay, garantindo acesso integral a todas as performances do festival.