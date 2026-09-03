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Rock in Rio 2026: saiba quais itens são proibidos na Cidade do Rock

Festival estabelece regras para a entrada de objetos e oferece serviço de armários alugáveis para o público

Kamila Macedo

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 17:55

Rock in Rio acontece em setembro de 2026 Crédito: Divulgação

O Rock in Rio começa a agitar o Rio de Janeiro a partir desta sexta-feira (4), com shows de Foo Fighters, Rise Against e Capital Inicial. Como um dos maiores eventos da América Latina, realizado a cada dois anos, o festival promete lotar a Cidade do Rock nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. Com a alta movimentação de público, surgem dúvidas sobre quais itens têm entrada permitida pela organização.

Para garantir a segurança e a melhor experiência dos frequentadores, existe uma lista oficial do que pode ser levado ao evento. Os objetos devem ser exclusivamente de uso pessoal, com restrições de peso e tamanho. Por critérios de segurança, é proibido entrar com itens de metal, vidro ou espelho, além de produtos inflamáveis, sprays, objetos cortantes ou qualquer utensílio que possa representar risco à integridade física.

Atrações Rock in Rio 2026 1 de 7

Além disso, a organização do festival disponibiliza lockers (armários alugáveis) para que o público possa armazenar seus pertences e aproveitar os shows com tranquilidade. A área conta com monitoramento por câmeras e fica acessível a quem adquirir o serviço durante todo o horário do evento, desde a abertura dos portões até uma hora após o encerramento das atividades.

Os armários estão disponíveis em três tamanhos, com valores que variam de acordo com a capacidade: P (R$ 58), M (R$ 68) e G (R$ 78). Como a quantidade é limitada nos dias de show, é possível fazer a reserva pelo site com até 24 horas de antecedência da data desejada - com validade exclusiva para o dia selecionado. Após esse prazo, a compra online é encerrada.

Mesmo nos lockers, há restrições quanto ao que pode ser armazenado. Não é permitida a guarda de itens fora das medidas padrão do evento ou de objetos proibidos na própria entrada, como garrafas, latas, bebidas, embalagens rígidas com tampa, cadeiras ou bancos, armas de fogo, objetos pontiagudos, cortantes ou perfurantes, correntes, cinturões, fogos de artifício, objetos de vidro, câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais (ou com lente destacável), cartazes feitos de papelão grosso ou fixados em madeira, canudos rígidos, bastões de selfie, guarda-chuvas e substâncias inflamáveis, corrosivas ou tóxicas.

Veja o que pode ou não ser levado para a Cidade do Rock

É PERMITIDO:

A organização do evento permite a entrada de alimentos e produtos considerado um limite de até 5 (cinco) itens por pessoa, dando-se preferência a:

– Alimentos industrializados devidamente lacrados (exemplos: biscoitos, torradas, barras de cereal etc.);

– Frutas cortadas e acondicionadas em embalagem transparente e não rígida, do tipo “Zip Lock”;

– Sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida, do tipo “Zip Lock”;

– Garrafa plástica transparente de água de até 500 ml com tampa;

– Carregador portátil (liberado mais de 1 por pessoa desde que respeite o tamanho máximo equivalente a um aparelho celular);

– Capa de chuva;

– Cangas e casacos;

– Óculos de sol;

– Protetor solar de até 100 ml;

– Protetor solar em bastão;

– Máquina fotográfica portátil (não é permitida a entrada de câmeras fotográficas profissionais com lente removível)

– Lightstick com alimentação por pilhas, produzidos em plástico e com os limites de até 24 centímetros de altura e 400 gramas de peso;

– Pilha pra lightstick;

– Isqueiro;

– Botton;

– Óculos de LED;

– Pulseira de LED;

– Fribbies (para uso próprio e/ou troca);

– Chaveiro de pelúcia;

– Photocard;

– Holder de photocard;

– Ventilador portátil;

– Cinto de chaveiros/Keychain belt desde que não contenha objetios cortantes ou perfurantes, itens pontiagudos, lasers, recipientes com líquidos ou substâncias e qualquer outro material que possa representar risco à segurança. Caso algum penduricalho específico seja identificado como não permitido durante a revista, ele poderá ser retirado, e a pessoa poderá seguir com o restante do acessório;

– Osmo Pocket (sem bastão de selfie ou segurador de câmera);

– Correntes que façam parte do cinto ou do look, caracterizando claramente um acessório de vestuário.

NÃO É PERMITIDO:

– Garrafas de vidro ou de metal independentemente da capacidade;

– Garrafas com embalagem superior a 500ml;

– Embalagens rígidas e com tampa (exemplo: potes de plásticos do tipo “tupperware”);

– Copos térmicos, de vidro ou metal;

– Bandeiras;

– Fribbies (para comercialização);

– Latas;

– Capacetes;

– Armas de fogo ou armas de qualquer tipo (facas, soco inglês, canivetes, sprays de pimenta, etc);

– Brinquedos/réplicas que possam ser identificados erroneamente como armas;

– Barracas, bancos, cadeiras, correntes, cordas e lanternas;

– Guarda-chuvas;

– Objetos pontiagudos; objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha, saca-rolhas);

– Fogos de artificio, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie;

– Objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente);

– Substâncias inflamáveis e/ou corrosivas;

– Sprays;

– Máquinas de incapacitação neuromuscular (tasers);

– Ponteiros de laser, luzes estroboscópicas ou outros dispositivos emissores de luz;

– Bebidas (em qualquer tipo de recipiente), exceto água;

– Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não;

– Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem;

– Bastão de selfie (extensor para tirar autorretrato);

– Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

– Objetos profissionais para captura de imagem e som, como, por exemplo: máquinas fotográficas profissionais (lente intercambiável), equipamentos de filmagem profissionais, tripés, drones ou outros objetos voadores;

– Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada;

– Substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais;

– Bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou ainda com referências a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas;

– Drones, também denominados VANT (veículo aéreo não tripulado), RPA (Remotely-Piloted Aircraft), Aeronave Remotamente Pilotada, e equipamentos similares;

– Buzinas de ar comprimido;

– Megafones, computadores portáteis, tablets, powerbank de dimensões superiores a um aparelho celular;

– Tintas, corantes e outros produtos relacionados;

– Carrinho de bebê;

– Desodorante roll-on;

– Bolsas/malas/mochilas (com ou sem alça) de grandes dimensões;

– Fantasias, máscaras ou acessórios que dificultem a identificação do portador;

– Medicamentos líquidos ou em comprimidos fora da embalagem original ou em quantidade que represente intuito de comercialização; 4.33. qualquer item que represente intuito de comercialização ou que possa representar riscos à segurança do evento;