Rodolffo pega arma e mata barata com tiro dentro de casa: 'Não entra no meu quintal'

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Giuliana Mancini
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 13:51
Uma barata teve um fim inusitado na casa de Rodolffo, da dupla com Israel. O cantor e ex-participante do BBB 21 compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece usando uma arma para atirar contra o inseto.
Nas imagens, Rodolffo surge armado enquanto uma pessoa que o acompanha comenta: "Está acabando com as suas munições". Pouco depois, a câmera é direcionada para uma parede onde está a barata.
Rodolffo e a namorada, Thayla Lacerda
O cantor faz a mira e dispara. Logo em seguida, o inseto cai da parede, provocando a comemoração de quem estava no local. "Agora matou!", diz uma das pessoas presentes.
Depois do tiro, Rodolffo ainda aparece posando com a arma e brinca com a situação. "Não entra no meu quintal, não!", afirmou o cantor.
O registro chamou atenção dos seguidores justamente pelo método inusitado usado para se livrar da barata. Nos comentários, internautas fizeram piada com a precisão do sertanejo. "Acertou bem na cabeça da barata", escreveu uma pessoa.
Outro seguidor comparou Rodolffo a um personagem conhecido por caçar animais: "Aqui em Goiás temos o 'Serjão Berranteiro, Matador De Onça' e temos o Rodolffo, Matador De Barata". Mais um brincou: "A barata deve ter falado "valha minha nossa senhora" da onde veio isso".