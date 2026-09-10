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Rodolffo pega arma e mata barata com tiro dentro de casa: 'Não entra no meu quintal'

Cantor da dupla com Israel compartilhou vídeo do momento em que atira contra o inseto e ainda posou com a arma após o episódio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 13:51

Rodolffo, da dupla com Israel, matou barata com tiro dentro de casa
Rodolffo, da dupla com Israel, matou barata com tiro dentro de casa Crédito: Reprodução

Uma barata teve um fim inusitado na casa de Rodolffo, da dupla com Israel. O cantor e ex-participante do BBB 21 compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece usando uma arma para atirar contra o inseto.

Nas imagens, Rodolffo surge armado enquanto uma pessoa que o acompanha comenta: "Está acabando com as suas munições". Pouco depois, a câmera é direcionada para uma parede onde está a barata.

Rodolffo e a namorada, Thayla Lacerda

Rodolffo e a namorada, Thayla Lacerda por Reprodução/Instagram
Rodolffo e a namorada, Thayla Lacerda por Reprodução/Instagram
Rodolffo e a namorada, Thayla Lacerda por Reprodução/Instagram
Rodolffo e a namorada, Thayla Lacerda por Reprodução/Instagram
Rodolffo e a namorada, Thayla Lacerda por Reprodução/Instagram
Rodolffo e a namorada, Thayla Lacerda por Reprodução/Instagram
Rodolffo e a namorada, Thayla Lacerda por Reprodução/Instagram
Rodolffo e a namorada, Thayla Lacerda por Reprodução/Instagram
Rodolffo e a namorada, Thayla Lacerda por Reprodução/Instagram
Rodolffo e a namorada, Thayla Lacerda por Reprodução/Instagram
Rodolffo e a namorada, Thayla Lacerda por Reprodução/Instagram
Rodolffo e a namorada, Thayla Lacerda por Reprodução/Instagram
Rodolffo e a namorada, Thayla Lacerda por Reprodução/Instagram
Rodolffo por Reprodução/Instagram
Rodolffo e a namorada, Thayla Lacerda por Reprodução/Instagram
Rodolffo por Reprodução/Instagram
Rodolffo e a namorada, Thayla Lacerda por Reprodução/Instagram
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Rodolffo e a namorada, Thayla Lacerda por Reprodução/Instagram
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Rodolffo e a namorada, Thayla Lacerda por Reprodução/Instagram

O cantor faz a mira e dispara. Logo em seguida, o inseto cai da parede, provocando a comemoração de quem estava no local. "Agora matou!", diz uma das pessoas presentes.

Depois do tiro, Rodolffo ainda aparece posando com a arma e brinca com a situação. "Não entra no meu quintal, não!", afirmou o cantor.

O registro chamou atenção dos seguidores justamente pelo método inusitado usado para se livrar da barata. Nos comentários, internautas fizeram piada com a precisão do sertanejo. "Acertou bem na cabeça da barata", escreveu uma pessoa.

Outro seguidor comparou Rodolffo a um personagem conhecido por caçar animais: "Aqui em Goiás temos o 'Serjão Berranteiro, Matador De Onça' e temos o Rodolffo, Matador De Barata". Mais um brincou: "A barata deve ter falado "valha minha nossa senhora" da onde veio isso".

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