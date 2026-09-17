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Rodolfo, da dupla com ET, chora ao revelar suposto golpe bancário e diz ter perdido dinheiro

Cantor afirma que emprestou R$ 8 mil a uma gerente e que teve investimentos prejudicados; artista diz ter denunciado o caso ao Banco Central

Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 23:30

Rodolfo, da dupla ET & Rodolfo, chorou ao relatar um suposto golpe bancário e afirmou ter acionado o Banco Central Crédito: Reprodução

Rodolfo Carlos, que ficou conhecido pela dupla ET & Rodolfo, apareceu chorando nas redes sociais ao relatar um problema envolvendo sua conta em um banco. O cantor afirmou ter perdido uma quantia “considerável” e classificou o episódio como um golpe.

Segundo Rodolfo, o caso teria começado depois que uma gerente da instituição pediu R$ 8 mil emprestados. O artista afirmou que aceitou entregar o dinheiro por medo de sofrer algum tipo de prejuízo na própria conta.

“A gerente me pediu R$ 8 mil emprestados, e eu emprestei com medo de ela prejudicar minha conta. Não adiantou, ela me prejudicou e o banco sabe de tudo”, afirmou.

Rodolfo 1 de 3

Na publicação, Rodolfo também mostrou aos seguidores um print de uma conversa atribuída à gerente. De acordo com o cantor, a funcionária teria alegado estar passando por dificuldades financeiras ao solicitar o empréstimo.

O artista afirmou ainda que o problema teria afetado investimentos mantidos no banco. Diante da situação, ele disse ter recorrido ao Banco Central e à ouvidoria da instituição financeira em busca de respostas.

“Denunciei no Banco Central, que acionou a instituição financeira. A ouvidoria do banco foi acionada e, meses depois, ainda não respondeu sobre o paradeiro de investimentos que fiz. É um desabafo meu e um alerta para todos que têm conta em banco e um gerente”, declarou.

Até a publicação da reportagem de origem, o banco e o Banco Central não haviam se manifestado sobre o relato apresentado por Rodolfo.

ET & Rodolfo

Rodolfo ganhou notoriedade na televisão brasileira ao lado de Cláudio Chirinian, o ET, com quem formou uma dupla de humor que fez sucesso no fim dos anos 1990.