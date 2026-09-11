POLÊMICA

Rodrigo Bocardi é afastado do SBT após denúncia de extorsão; entenda

A emissora abriu uma investigação para apurar as acusações de cobrança por reportagens

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 10:09

Rodrigo Bocardi Crédito: Reprodução/Instagram

O jornalista Rodrigo Bocardi foi afastado temporariamente do comando do programa SBT Cidades na quinta-feira (10). Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, a decisão ocorreu após vir a público uma acusação envolvendo a suposta exigência de pagamentos de prefeituras para falar bem delas em coberturas e nas plataformas digitais da emissora.

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A acusação foi feita por Jonas Donizete, que trabalhou como secretário de Tecnologia e Comunicação na Prefeitura de Embu das Artes, cidade perto de São Paulo. De acordo com o relato do ex-secretário, o apresentador teria procurado contato chefes de prefeituras para vender pacotes de divulgação favoráveis, dando a entender que a cidade teria notícias ruins caso recusasse o contrato.

Para sustentar as alegações, Donizete afirmou à imprensa que tem um vídeo guardado. O arquivo mostraria o apresentador negociando valores para destacar positivamente a gestão da cidade no jornal, configurando, segundo a acusação, uma pressão indevida sobre o governo.

Para a imprensa, Rodrigo Bocardi negou todas as acusações e classificou as declarações do ex-secretário como uma tentativa de difamação. Ele afirmou que mantém contratos estritamente legais e comerciais com as prefeituras, e que está sofrendo ataques por motivos políticos.