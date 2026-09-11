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Rodrigo Bocardi rompe com o SBT após polêmica e critica emissora: 'Não respeitou o contrato'

Jornalista deixou o canal após ser afastado de telejornal por denúncias de cobrança indevidas; SBT afirma que investigou o caso e não achou provas

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17:41

Rodrigo Bocardi
Rodrigo Bocardi Crédito: Reprodução/Instagram

Rodrigo Bocardi foi desligado oficialmente do quadro de jornalistas do SBT. O anúncio foi feito pela própria emissora nesta sexta-feira (11), após afastar o apresentador do telejornal SBT Cidades na quinta-feira (10) para analisar denúncias de que ele supostamente exigia pagamentos de prefeituras para veicular coberturas positivas na TV e nas plataformas digitais do canal.

De acordo com o SBT, nenhuma irregularidade foi encontrada, e a decisão de deixar a emissora partiu do próprio jornalista.

“O SBT tomou conhecimento, pelas redes sociais, de uma denúncia relacionada ao apresentador Rodrigo Bocardi e não encontrou fatos ou provas que comprometessem o comportamento e a idoneidade do profissional. No entanto, como a parceria entre SBT e BocaTV já havia sido desfeita, Rodrigo Bocardi tomou a decisão, e o SBT aceitou, de encerrar por completo o contrato com a emissora e se dedicar integralmente às suas empresas”, dizia o comunicado.

Rodrigo Bocardi

Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
Rodrigo Bocardi comenta bastidores da saída da Globo e apresenta novo projeto no The Noite por Fotos: Lourival Ribeiro/SBT
Rodrigo Bocardi comenta bastidores da saída da Globo e apresenta novo projeto no The Noite por Fotos: Lourival Ribeiro/SBT
Rodrigo Bocardi comenta bastidores da saída da Globo e apresenta novo projeto no The Noite por Fotos: Lourival Ribeiro/SBT
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Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia

Bocardi rebateu o SBT

Rodrigo Bocardi se pronunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (11), após a nota divulgada pelo SBT. Ele confirmou o pedido de demissão, alegando que a empresa descumpriu o contrato ao retirar o BocaTV do ar com apenas um mês. Na legenda da publicação, escreveu: “SBT descumpre contrato e Rodrigo Bocardi rompe parceria”.

“Que credibilidade tem o senhor SBT? Não respeitou um contrato que tinha depois de um mês, retirou o BocaTV do ar”, afirmou o jornalista.

Bocardi também comentou sobre a decisão de ter sido afastado do SBT Cidades na quinta-feira (10). "Eu demiti o SBT da minha vida. Eles não foram capazes de segurar as forças que estavam atuando contra mim. O SBT não suportou um mês e se vendeu. Ninguém tem provas contra mim”, argumentou.

Entenda o caso

A acusação contra Rodrigo Bocardi envolve a suposta cobrança de valores a prefeituras para veicular matérias favoráveis na televisão e nas redes da emissora.

A acusação foi feita por Jonas Donizete, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação da Prefeitura de Embu das Artes (SP). Donizette não citou nomes, mas o colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, afirmou ter apurado que as declarações se referiam a Bocardi.

De acordo com o relato do ex-secretário, o apresentador teria procurado chefes do Executivo municipal para vender pacotes de divulgação, sugerindo que a cidade seria alvo de notícias negativas caso recusasse o acordo.

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Para sustentar as alegações, Donizete afirmou ter um vídeo guardado. O arquivo mostraria o apresentador negociando valores para destacar positivamente a gestão da cidade no jornal, o que configuraria, segundo a acusação, uma pressão indevida sobre o governo.

Rodrigo Bocardi negou todas as acusações e classificou as declarações do ex-secretário como uma tentativa de difamação. Ele afirmou que mantém contratos estritamente legais e comerciais com as prefeituras e que sofre ataques por motivos políticos.

Ele havia sido temporariamente afastado do comando do telejornal SBT Cidades na última quinta-feira (10), de acordo com a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo. A emissora adotou postura cautelosa e encaminhou o caso ao setor de compliance. Os diretores do canal decidiram afastar o apresentador enquanto analisavam as provas e a defesa apresentada, processo que culminou no encerramento do vínculo por parte do jornalista.

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