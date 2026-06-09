TELEVISÃO

Rodrigo Bocardi volta à TV e vai comandar novo telejornal após ser demitido da Globo

Programa terá como base o jornalismo e a prestação de serviço



WIadmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 9 de junho de 2026 às 13:09

Rodrigo Bocardi Crédito: Reprodução

O SBT confirmou nesta terça-feira (9) a contratação do jornalista Rodrigo Bocardi, que vai apresentar um novo telejornal no fim das tardes. A estreia marca o retorno de Bocardi à TV aberta após sua demissão da Globo, em janeiro de 2025.

O projeto será desenvolvido em parceria com o BocaTV, canal digital criado pelo próprio jornalista, e vai apostar na integração entre TV aberta, plataformas digitais e canais FAST (streaming gratuito). O jornal terá informação em tempo real e participação do público.

Rodrigo Bocardi 1 de 23

O telejornal ainda não tem nome definido e irá ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h15 às 19h45. A estreia está prevista para depois da Copa do Mundo.

Segundo o SBT, o programa terá como base o jornalismo e a prestação de serviço, além de conteúdos de interesse público. A interação com os telespectadores será um dos pilares, com uso intensivo de redes sociais e outras plataformas digitais.

"É uma alegria imensa chegar ao SBT com um projeto inédito no País, que une uma das redes de TV mais queridas dos brasileiros e o BocaTV - um canal que dá voz às pessoas. É inovador. Uma integração forte entre TV aberta, digital e novas plataformas para criar uma conexão jamais vista na relação com o público", afirmou Bocardi.