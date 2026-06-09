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Rodrigo Bocardi volta à TV e vai comandar novo telejornal após ser demitido da Globo

Programa terá como base o jornalismo e a prestação de serviço

  • Foto do(a) author(a) WIadmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • WIadmir Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 9 de junho de 2026 às 13:09

Rodrigo Bocardi
Rodrigo Bocardi Crédito: Reprodução

O SBT confirmou nesta terça-feira (9) a contratação do jornalista Rodrigo Bocardi, que vai apresentar um novo telejornal no fim das tardes. A estreia marca o retorno de Bocardi à TV aberta após sua demissão da Globo, em janeiro de 2025.

O projeto será desenvolvido em parceria com o BocaTV, canal digital criado pelo próprio jornalista, e vai apostar na integração entre TV aberta, plataformas digitais e canais FAST (streaming gratuito). O jornal terá informação em tempo real e participação do público.

Rodrigo Bocardi

Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
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Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
Rodrigo Bocardi comenta bastidores da saída da Globo e apresenta novo projeto no The Noite por Fotos: Lourival Ribeiro/SBT
Rodrigo Bocardi comenta bastidores da saída da Globo e apresenta novo projeto no The Noite por Fotos: Lourival Ribeiro/SBT
Rodrigo Bocardi comenta bastidores da saída da Globo e apresenta novo projeto no The Noite por Fotos: Lourival Ribeiro/SBT
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Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia

O telejornal ainda não tem nome definido e irá ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h15 às 19h45. A estreia está prevista para depois da Copa do Mundo.

Segundo o SBT, o programa terá como base o jornalismo e a prestação de serviço, além de conteúdos de interesse público. A interação com os telespectadores será um dos pilares, com uso intensivo de redes sociais e outras plataformas digitais.

"É uma alegria imensa chegar ao SBT com um projeto inédito no País, que une uma das redes de TV mais queridas dos brasileiros e o BocaTV - um canal que dá voz às pessoas. É inovador. Uma integração forte entre TV aberta, digital e novas plataformas para criar uma conexão jamais vista na relação com o público", afirmou Bocardi.

"A chegada de Bocardi representa um passo importante na estratégia do SBT de investir em informação, proximidade com o público e integração entre diferentes plataformas. Estamos felizes em proporcionar ao telespectador o retorno dele à TV", afirmou Leon Abravanel, vice-presidente de Conteúdo e Comunicação da emissora.

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