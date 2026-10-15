Rodrigo Faro abre o jogo sobre vício do pai na infância: 'Não coloco na boca'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 13:14
A infância de Rodrigo Faro foi marcada por uma reviravolta dolorosa que moldou suas escolhas para o resto da vida. Aos 53 anos, o comunicador contou à Quem sobre a convivência com o pai, que enfrentava problemas severos com a dependência alcoólica e acabou falecendo em decorrência da doença. O rompimento no casamento dos pais e o agravamento do quadro de saúde do pai exigiram que ele amadurecesse antes do tempo para apoiar a família em casa.
Rodrigo Faro e a família
A ruptura aconteceu quando ele tinha apenas nove anos. A partir desse momento, Rodrigo assumiu mais responsabilidades domésticas ao lado do irmão, convivendo diariamente sob o cuidado e os ensinamentos da mãe e da avó. Segundo o artista, a dor de ver a degradação do pai fez com que ele colocasse o bem-estar de quem ama no topo de suas prioridades desde criança.
Longe de guardar mágoas, o apresentador valoriza a estrutura que recebeu após a partida do pai. Para ele, ter sido educado exclusivamente por mulheres trouxe uma sensibilidade rara para compreender relações interpessoais, sentimentos e responsabilidades afetivas. Foi com a mãe e a avó que ele aprendeu lições de respeito, valores morais e até recebeu as primeiras orientações sobre namoro e convivência a dois.
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais
Essa vivência refletiu no casamento de mais de duas décadas com a modelo Vera Viel e na criação das três filhas do casal: Clara, Maria e Helena. O apresentador enxerga a dedicação diária à família como um dever e afirma que a busca por harmonia dentro de casa é o que guia suas atitudes.
Rodrigo tomou a postura definitiva de se manter totalmente sóbrio, recusando qualquer tipo de bebida alcoólica ao longo da vida. Ele esclarece que a recusa não vem de medo, mas sim de uma escolha de saúde e exemplo. O objetivo é garantir sobriedade, estabilidade e a presença que não conseguiu ter na própria juventude, retribuindo em amor o suporte que oferece à esposa e às filhas.