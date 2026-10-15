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Rodrigo Faro abre o jogo sobre vício do pai na infância: 'Não coloco na boca'

Apresentador abriu o coração sobre a infância, a perda paterna e a criação feita por mulheres

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 13:14

Rodrigo Faro Crédito: Reprodução

A infância de Rodrigo Faro foi marcada por uma reviravolta dolorosa que moldou suas escolhas para o resto da vida. Aos 53 anos, o comunicador contou à Quem sobre a convivência com o pai, que enfrentava problemas severos com a dependência alcoólica e acabou falecendo em decorrência da doença. O rompimento no casamento dos pais e o agravamento do quadro de saúde do pai exigiram que ele amadurecesse antes do tempo para apoiar a família em casa.

Rodrigo Faro e a família 1 de 7

A ruptura aconteceu quando ele tinha apenas nove anos. A partir desse momento, Rodrigo assumiu mais responsabilidades domésticas ao lado do irmão, convivendo diariamente sob o cuidado e os ensinamentos da mãe e da avó. Segundo o artista, a dor de ver a degradação do pai fez com que ele colocasse o bem-estar de quem ama no topo de suas prioridades desde criança.

Longe de guardar mágoas, o apresentador valoriza a estrutura que recebeu após a partida do pai. Para ele, ter sido educado exclusivamente por mulheres trouxe uma sensibilidade rara para compreender relações interpessoais, sentimentos e responsabilidades afetivas. Foi com a mãe e a avó que ele aprendeu lições de respeito, valores morais e até recebeu as primeiras orientações sobre namoro e convivência a dois.

O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais 1 de 19

Essa vivência refletiu no casamento de mais de duas décadas com a modelo Vera Viel e na criação das três filhas do casal: Clara, Maria e Helena. O apresentador enxerga a dedicação diária à família como um dever e afirma que a busca por harmonia dentro de casa é o que guia suas atitudes.