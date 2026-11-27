DESABAFO

Rodrigo Faro chora ao relembrar diagnóstico de câncer da esposa: 'Tinha o risco de ir embora'

Apresentador falou sobre o medo de perder Vera Viel, diagnosticada com um tumor raro e maligno em 2024

Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 17:44

Rodrigo Faro se emocionou ao recordar o período em que Vera Viel enfrentou um câncer Crédito: Reprodução

Rodrigo Faro não conteve as lágrimas ao relembrar o diagnóstico de câncer da esposa, Vera Viel. Durante participação no 'Jota Jota Podcast', o apresentador falou sobre o sentimento de impotência diante da possibilidade de perder a companheira e refletiu sobre a importância da família em relação às conquistas profissionais.

Em outubro de 2024, Vera foi diagnosticada com um sarcoma sinovial, um tipo raro e maligno de tumor, localizado na coxa esquerda. Segundo Faro, havia o risco de a doença atingir o pulmão da modelo.

Rodrigo Faro e a família 1 de 7

“O que adianta o programa em primeiro lugar? O que adianta o carro do ano? O que adianta a audiência, o sucesso, as pessoas gritando o seu nome, se a pessoa mais importante para mim tinha o risco de ir embora? Foi na dor que eu perdi controle”, desabafou.

O apresentador também contou que, diante do diagnóstico, precisou lidar com uma situação que fugia do seu controle e que só podia torcer e rezar pela recuperação da esposa.

Como está a saúde de Vera Viel?

Após descobrir a doença, Vera passou por uma cirurgia de aproximadamente oito horas para a retirada do tumor e realizou 33 sessões de radioterapia.

Em fevereiro de 2025, o casal anunciou que os primeiros exames realizados após o procedimento cirúrgico apresentaram resultados favoráveis. Atualmente, a modelo está em remissão há mais de um ano e chegou a classificar sua recuperação como um “milagre”.