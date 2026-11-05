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Rodrigo Faro faz confissão após perguntar de audiência depois da morte de Gugu

Apresentador cometeu gafe durante transmissão em homenagem a Gugu, que morreu em 2019

Felipe Sena

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 17:06

Apresentador explicou sobre atitude em relação a homenagem a Gugu Crédito: Reprodução | Instagram

Rodrigo Faro abriu o jogo e reconheceu que errou ao demonstrar preocupação com os índices de audiência durante a transmissão de homenagem a Gugu Liberato.

“Todo mundo erra. E eu errei nessas, de querer comemorar primeiro lugar, de querer ter essa vaidade”, declarou, em entrevista ao programa Olho no Olho, a Folha de S. Paulo, divulgada nesta quarta-feira (4).

Gugu 1 de 5

O episódio aconteceu em novembro de 2019, durante o programa Hira do Faro, na Record, enquanto o apresentador participava de uma homenagem a Gugu, que tinha acontecido naquele mês.

Na ocasião, o apresentador perguntou a produção como estava o desempenho do programa no Ibope. A atitude provocou críticas nas redes sociais.

Durante a entrevista, ainda relembrou a disputa por audiência com Faustão e Silvio Santos nas tardes de domingo, destacou a importância dos dois apresentadores para a TV brasileira.

Segundo o ator, a mudança de perspectiva também veio por causa do tratamento de câncer da esposa, Vera Viel, que fez com que ele repensasse suas prioridades e passasse a valorizar mais o tempo com a família.