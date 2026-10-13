FAMÍLIA

Rodrigo Faro relembra passado e conta que assumiu responsabilidade com o irmão: ‘Coloca grana dentro de casa’

Apresentador abriu o coração a explicou que pela responsabilidade, ainda criança, conseguiu dar valor ao dinheiro

Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18:52

Apresentador trabalha em comerciais com o irmão desde a infância Crédito: Reprodução | Instagram

O apresentador Rodrigo Faro, de 52 anos, abriu o coração ao relembrar o passado, quando assumiu as responsabilidades com o irmão, hoje com Danilo Faro, de 50 anos.

Faro contou que no início da carreira aos oito anos de idade, após a separação dos pais, Vera Lúcia Alcazar Faro e Gil Vicente Faro, seguida pela morte precoce do pai, ele teve que assumir as despesas da casa ao lado do irmão mais novo. Os dois começaram fazendo comerciais.

Rodrigo Faro 1 de 14

Tanto Rodrigo quanto Danilo ajudavam a família financeiramente no momento de dificuldade. "A responsabilidade era total. A gente colocava a grana dentro de casa. Só comecei a guardar meu dinheiro depois dos 18 anos. Até lá, tudo o que a gente ganhava ia para dentro de casa para conseguir se sustentar e ajudar minha mãe. Meu pai faleceu muito cedo, separou-se da minha mãe, e ela era professora. Essa minha grana e a do meu irmão ajudaram muito em casa. A gente sempre teve responsabilidade desde pequeno. Fomos chefes da casa desde sempre", relembrou à revista Quem.

Márcio Tucunduva, Ticiane Pinheiro, Marcelo Totó, Angélica e Rodrigo Faro Crédito: Reprodução | Instagram

Justamente por ter que arcar com os custos do sustento da casa, em que vivia com a mãe, a avó e o irmão, Rodrigo soube dar a devida importância ao dinheiro que ganhava, quando ainda era um menino.