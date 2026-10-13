Rodrigo Faro relembra passado e conta que assumiu responsabilidade com o irmão: ‘Coloca grana dentro de casa’

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Felipe Sena
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18:52
O apresentador Rodrigo Faro, de 52 anos, abriu o coração ao relembrar o passado, quando assumiu as responsabilidades com o irmão, hoje com Danilo Faro, de 50 anos.
Faro contou que no início da carreira aos oito anos de idade, após a separação dos pais, Vera Lúcia Alcazar Faro e Gil Vicente Faro, seguida pela morte precoce do pai, ele teve que assumir as despesas da casa ao lado do irmão mais novo. Os dois começaram fazendo comerciais.
Rodrigo Faro
Tanto Rodrigo quanto Danilo ajudavam a família financeiramente no momento de dificuldade. "A responsabilidade era total. A gente colocava a grana dentro de casa. Só comecei a guardar meu dinheiro depois dos 18 anos. Até lá, tudo o que a gente ganhava ia para dentro de casa para conseguir se sustentar e ajudar minha mãe. Meu pai faleceu muito cedo, separou-se da minha mãe, e ela era professora. Essa minha grana e a do meu irmão ajudaram muito em casa. A gente sempre teve responsabilidade desde pequeno. Fomos chefes da casa desde sempre", relembrou à revista Quem.
Justamente por ter que arcar com os custos do sustento da casa, em que vivia com a mãe, a avó e o irmão, Rodrigo soube dar a devida importância ao dinheiro que ganhava, quando ainda era um menino.
"Sempre tive a consciência de guardar dinheiro e investir em imóvel. Comprei meu primeiro imóvel aos 18 anos. Enquanto via outros colegas comprando carrões, eu comprava apartamento. Acho que o dia em que consegui comprar minha casa no Rio de Janeiro, comprar um carro para minha mãe e dar uma vida tranquila para ela foi quando vi que tinha conquistado aquilo que almejava. E aí, depois, constituí a minha família e hoje posso ter uma vida tranquila e dar o melhor para as minhas filhas. Isso é sinal de que aquela responsabilidade e aquelas vezes em que eu deixei de jogar bola e fui trabalhar valeram muito a pena", contou.