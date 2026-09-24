Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rodrigo Teaser volta a Salvador com tributo a Michael Jackson: 'É uma honra'

Após seis apresentações esgotadas em São Paulo, cantor leva novo espetáculo à Concha Acústica do TCA no dia 25 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09:51

Rodrigo Teaser retorna a Salvador com tributo a Michael Jackson no dia 25 de outubro, na Concha Acústica do TCA
Rodrigo Teaser retorna a Salvador com tributo a Michael Jackson no dia 25 de outubro, na Concha Acústica do TCA Crédito: Reprodução

Michael Jackson continua encontrando novas gerações, e, para Rodrigo Teaser, subir ao palco para interpretar o ídolo ainda tem o mesmo impacto de quando começou a fazer o tributo. Depois de 14 anos levando o espetáculo por quatro continentes e mais de 25 países, o artista retorna a Salvador no dia 25 de outubro, com o show Rodrigo Teaser -Tributo ao Rei do Pop, na Concha Acústica do TCA.

O retorno acontece depois de uma sequência de seis apresentações esgotadas em São Paulo. Em entrevista exclusiva ao Correio, Teaser conta que a emoção também está em perceber crianças e novos fãs descobrindo a obra de Michael Jackson. “Todo show é emocionante, sou antes de tudo um fã do MJ, um apaixonado por sua arte. Ver novos públicos e crianças descobrindo MJ é emocionante demais”, afirma.

Cover brasileiro de Michael Jackson, Rodrigo Teaser conhece os filhos do cantor

Cover brasileiro de Michael Jackson, Rodrigo Teaser se encontra com filhos do cantor por Reprodução/Redes Sociais
Cover brasileiro de Michael Jackson, Rodrigo Teaser se encontra com filhos do cantor por Divulgação
Cover brasileiro de Michael Jackson, Rodrigo Teaser se encontra com filhos do cantor por Reprodução/Redes Sociais
Rodrigo Teaser e a jaqueta que Michael Jackson esqueceu no Brasil em 1993 por Divulgação
tributo-a-michael-jackson-teatro-infantil-e-ate-40-de-desconto por Divulgação
A apresentação de Rodrigo Teaser é dirigida por Lavelle Smith, ex-bailarino de Michael Jackson por divulgação
RODRIGO TEASER por RODRIGO TEASER
O artista Rodrigo Teaser como Michael Jackson por Rodrigo Belentani/divulgação
Bubbles, chimpanzé de Michael Jackson, reaparece em CGI no filme “Michael” e segue vivo em santuário nos EUA por Divulgação
Michael Jackson em show no Brasil em 1993 por Ivo Gonzalez/17.10.1993
Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação
Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação
1 de 12
Cover brasileiro de Michael Jackson, Rodrigo Teaser se encontra com filhos do cantor por Reprodução/Redes Sociais

O espetáculo já passou por diferentes países, mas Teaser diz que existe uma conexão particular entre os fãs de Michael Jackson, independentemente da cultura ou do lugar onde o show acontece.

Para ele, é justamente a música que cria essa aproximação. “Uma vez que estamos juntos no show e toca a música do MJ, todos somos parecidos. O que reforça a ideia de como a música nos une mesmo”, explica.

Leia mais

CENIPA localiza ‘caixa-preta’ de helicóptero que matou Rick e inicia análise dos dados

‘Roque Santeiro’ volta à Globo após 40 anos; veja quando começa a reprise

Quem é Bruno Maffei, influenciador preso por suspeita de estelionato no Rio

Influenciador Bruno Maffei é preso no Rio por estelionato e falsidade ideológica

Vai rolar! Felipe e Mau Mau devem se beijar nos próximos capítulos de ‘Quem Ama Cuida’

A relação do artista com a obra de Michael também foi ampliada pelo contato com profissionais que trabalharam diretamente com o cantor. O espetáculo conta com supervisão musical de Kevin Dorsey e supervisão coreográfica de LaVelle Smith Jr., integrantes da equipe de Michael Jackson.

Teaser diz que esses encontros ajudaram a enxergar também o lado humano do artista. “Quanto mais descubro a parte humana do MJ, mais eu o respeito como artista. A forma como ele buscava sua superação é inspiradora”, conta.

Novidades no show em Salvador

Para quem já assistiu ao tributo na capital baiana, a apresentação de outubro terá novidades. Segundo Teaser, o espetáculo foi construído com auxílio de ex-integrantes da equipe de Michael Jackson e combina referências de três diferentes turnês do Rei do Pop. “Teremos figurinos e músicas que nunca fizemos em Salvador”, adianta.

A produção reúne banda ao vivo, bailarinos, figurinos, coreografias e efeitos visuais inspirados nas performances de Michael. Para o artista, levar esse espetáculo novamente à cidade tem um significado especial. “É uma celebração que sempre é uma honra levar para Salvador e apresentar num local tão icônico para o nosso país como a Concha Acústica”, afirma.

O show começa às 19h, com abertura dos portões às 17h. Os ingressos estão disponíveis pela Sympla e na bilheteria do TCA.

Leia mais

Imagem - Rick chamava Zezé Di Camargo de padrinho e recebeu ajuda financeira do cantor no início da carreira

Rick chamava Zezé Di Camargo de padrinho e recebeu ajuda financeira do cantor no início da carreira

Imagem - Foto revela últimos momentos de Rick e empresário dentro do helicóptero; veja

Foto revela últimos momentos de Rick e empresário dentro do helicóptero; veja

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A vida nunca entrega a conta na mesa errada' - Apresentadora manda a real sobre a lei do retorno

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A vida nunca entrega a conta na mesa errada' - Apresentadora manda a real sobre a lei do retorno

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Em cerimônia fechada, amigos e parentes se despedem do cantor Rick nesta quinta (24); saiba detalhes

Em cerimônia fechada, amigos e parentes se despedem do cantor Rick nesta quinta (24); saiba detalhes
Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Você pode até copiar o menu, mas nunca o tempero' - Apresentadora manda indireta sobre quem tenta imitar seu brilho

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Você pode até copiar o menu, mas nunca o tempero' - Apresentadora manda indireta sobre quem tenta imitar seu brilho