MÚSICA

Rodrigo Teaser volta a Salvador com tributo a Michael Jackson: 'É uma honra'

Após seis apresentações esgotadas em São Paulo, cantor leva novo espetáculo à Concha Acústica do TCA no dia 25 de outubro

Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09:51

Rodrigo Teaser retorna a Salvador com tributo a Michael Jackson no dia 25 de outubro, na Concha Acústica do TCA Crédito: Reprodução

Michael Jackson continua encontrando novas gerações, e, para Rodrigo Teaser, subir ao palco para interpretar o ídolo ainda tem o mesmo impacto de quando começou a fazer o tributo. Depois de 14 anos levando o espetáculo por quatro continentes e mais de 25 países, o artista retorna a Salvador no dia 25 de outubro, com o show Rodrigo Teaser -Tributo ao Rei do Pop, na Concha Acústica do TCA.

O retorno acontece depois de uma sequência de seis apresentações esgotadas em São Paulo. Em entrevista exclusiva ao Correio, Teaser conta que a emoção também está em perceber crianças e novos fãs descobrindo a obra de Michael Jackson. “Todo show é emocionante, sou antes de tudo um fã do MJ, um apaixonado por sua arte. Ver novos públicos e crianças descobrindo MJ é emocionante demais”, afirma.

Cover brasileiro de Michael Jackson, Rodrigo Teaser conhece os filhos do cantor 1 de 12

O espetáculo já passou por diferentes países, mas Teaser diz que existe uma conexão particular entre os fãs de Michael Jackson, independentemente da cultura ou do lugar onde o show acontece.

Para ele, é justamente a música que cria essa aproximação. “Uma vez que estamos juntos no show e toca a música do MJ, todos somos parecidos. O que reforça a ideia de como a música nos une mesmo”, explica.

A relação do artista com a obra de Michael também foi ampliada pelo contato com profissionais que trabalharam diretamente com o cantor. O espetáculo conta com supervisão musical de Kevin Dorsey e supervisão coreográfica de LaVelle Smith Jr., integrantes da equipe de Michael Jackson.

Teaser diz que esses encontros ajudaram a enxergar também o lado humano do artista. “Quanto mais descubro a parte humana do MJ, mais eu o respeito como artista. A forma como ele buscava sua superação é inspiradora”, conta.

Novidades no show em Salvador

Para quem já assistiu ao tributo na capital baiana, a apresentação de outubro terá novidades. Segundo Teaser, o espetáculo foi construído com auxílio de ex-integrantes da equipe de Michael Jackson e combina referências de três diferentes turnês do Rei do Pop. “Teremos figurinos e músicas que nunca fizemos em Salvador”, adianta.

A produção reúne banda ao vivo, bailarinos, figurinos, coreografias e efeitos visuais inspirados nas performances de Michael. Para o artista, levar esse espetáculo novamente à cidade tem um significado especial. “É uma celebração que sempre é uma honra levar para Salvador e apresentar num local tão icônico para o nosso país como a Concha Acústica”, afirma.