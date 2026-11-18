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Romana Novais abre o coração sobre complicações do parto e revela que só pôde pegar a filha no colo após 15 dias

Durante o Novembro Roxo, médica compartilhou relato sobre o nascimento prematuro da filha e os desafios enfrentados após contrair Covid-19 na gestação

Felipe Sena

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 17:57

Romana enfrentou parto complicado Crédito: Reprodução | Instagram

A médica Romana Novais, esposa do cantor Alok, compartilhou um relato sobre o nascimento prematuro da filha, Raika, que aconteceu em 2020.

Em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram durante o Novembro Roxo, mês de conscientização sobre a prematuridade, a médica relembrou as complicações que enfrentou após contrair Covid-19 durante a gestação e revelou que conseguiu segurar a filha no colo 15 dias o nascimento.

Alok, Romana e os filhos 1 de 12

“Eu só consegui pegar a Raika no colo 15 dias depois que ela nasceu. Foi em 2020. Eu tive COVID durante a gestação. E ela nasceu prematura. A Raika precisou ir pra UTI neonatal. E eu também fiquei internada.”, contou Romana, que ainda explicou ter enfrentado uma complicação obstétrica chamada CIVD (coagulação intravascular disseminada).

Na gravação, a médica também aparece conversando com a filha quando relembra os primeiros dias da pequenas e as dificuldades relacionadas à amamentação. “E sabe o que as pessoas falavam pra mamãe? A Raika não vai aprender a amamentar, porque ela é prematura.”, recordou.