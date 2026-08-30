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Romance fora do roteiro: 3 signos podem viver um domingo (30) cheio de surpresas

Tarot indica paixão, encontros inesperados e mudanças na vida amorosa de Áries, Escorpião e Aquário neste domingo (30)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot indica paixão, encontros inesperados e mudanças na vida amorosa de 3 signos neste domingo (30) Crédito: Shutterstock

O domingo (30) promete mexer com o coração de Áries, Escorpião e Aquário. Na leitura do tarot, os três signos aparecem sob uma combinação de cartas associada a encontros, atração e acontecimentos que fogem do planejamento.

Uma mensagem, convite ou reencontro pode mudar completamente o clima do dia. Para quem está solteiro, existe possibilidade de conhecer alguém em uma situação inesperada.

Já os comprometidos podem ser surpreendidos por uma declaração ou atitude diferente do parceiro.

Áries

Áries pode ser surpreendido por uma pessoa que demonstra interesse de maneira mais direta. O tarot indica iniciativa e coragem no campo afetivo.

Um convite de última hora também pode render uma experiência marcante.

Decoração que é a cara de Áries

Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: hall de entrada impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: varanda urbana com vibe ativa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cozinha moderna com detalhes em vermelho por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: quarto com design minimalista e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: espaço com iluminação dramática e tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: home office com estilo executivo e ousado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: sala com arte abstrata vibrante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: banheiro moderno estilo spa urbano por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cantinho fitness em casa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA

Para quem está em um relacionamento, o domingo favorece programas diferentes da rotina.

A promessa do dia: um convite inesperado pode colocar Áries diante de uma nova possibilidade no amor.

Escorpião

Escorpião aparece com uma energia intensa. As cartas apontam para sentimentos que estavam escondidos e podem finalmente ser colocados para fora.

Uma conversa sincera pode mudar a relação com alguém próximo. Também existe possibilidade de reencontro com uma pessoa do passado.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

No trabalho, o melhor caminho será evitar conflitos desnecessários.

A promessa do dia: alguém pode revelar um sentimento que Escorpião jamais imaginou ouvir.

Aquário

Aquário pode viver uma situação completamente fora do roteiro. Um encontro casual, uma mensagem ou uma coincidência pode aproximar o signo de alguém especial.

O date perfeito para Aquário

O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de jogos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: date em cafeteria moderna com vibe diferente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: sessão de filmes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: feira criativa ou de artesanato local por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de música em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de conversa sobre ideias e planos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: passeio noturno pela cidade com parada para observar o movimento por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA

O domingo também favorece viagens curtas, passeios e programas improvisados.

A promessa do dia: uma coincidência aparentemente banal pode colocar Aquário no caminho de uma pessoa importante.

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