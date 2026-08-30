TAROT & SIGNOS

Romance fora do roteiro: 3 signos podem viver um domingo (30) cheio de surpresas

Tarot indica paixão, encontros inesperados e mudanças na vida amorosa de Áries, Escorpião e Aquário neste domingo (30)

Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 05:00

Tarot indica paixão, encontros inesperados e mudanças na vida amorosa de 3 signos neste domingo (30) Crédito: Shutterstock

O domingo (30) promete mexer com o coração de Áries, Escorpião e Aquário. Na leitura do tarot, os três signos aparecem sob uma combinação de cartas associada a encontros, atração e acontecimentos que fogem do planejamento.

Uma mensagem, convite ou reencontro pode mudar completamente o clima do dia. Para quem está solteiro, existe possibilidade de conhecer alguém em uma situação inesperada.

Já os comprometidos podem ser surpreendidos por uma declaração ou atitude diferente do parceiro.

Áries

Áries pode ser surpreendido por uma pessoa que demonstra interesse de maneira mais direta. O tarot indica iniciativa e coragem no campo afetivo.

Um convite de última hora também pode render uma experiência marcante.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Para quem está em um relacionamento, o domingo favorece programas diferentes da rotina.

A promessa do dia: um convite inesperado pode colocar Áries diante de uma nova possibilidade no amor.

Escorpião

Escorpião aparece com uma energia intensa. As cartas apontam para sentimentos que estavam escondidos e podem finalmente ser colocados para fora.

Uma conversa sincera pode mudar a relação com alguém próximo. Também existe possibilidade de reencontro com uma pessoa do passado.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

No trabalho, o melhor caminho será evitar conflitos desnecessários.

A promessa do dia: alguém pode revelar um sentimento que Escorpião jamais imaginou ouvir.

Aquário

Aquário pode viver uma situação completamente fora do roteiro. Um encontro casual, uma mensagem ou uma coincidência pode aproximar o signo de alguém especial.

O date perfeito para Aquário 1 de 8

O domingo também favorece viagens curtas, passeios e programas improvisados.