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Romance no ar? Paolla Oliveira fala pela primeira vez sobre relação com o surfista João Chianca

Atriz comentou a proximidade com o atleta após trocas de curtidas na web

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09:57

O surfista João Chianca, apontado como novo affair de Paolla Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira resolveu falar abertamente sobre sua vida amorosa. Apontada recentemente como novo affair do surfista profissional João Chianca, de 26 anos, a atriz garantiu que não está namorando ninguém no momento. Em bate-papo com o portal LeoDias, ela foi direta ao responder sobre o assunto: "Estou solteira. Solteira, estou viva, não é bom isso?".

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A artista explicou que sempre preferiu deixar sua intimidade privada, mesmo sabendo que a curiosidade do público aumenta quando se trata de namoros conhecidos. "Eu não falo muito da minha intimidade. As pessoas sabem disso, apesar de um relacionamento ter aparecido um pouco mais. Acho que esse é um direito que eu tenho, de manter a minha intimidade", pontuou.

Ela também riu de quem tenta adivinhar namoros apenas por curtidas e comentários nas redes sociais. "Se vocês forem arrumar relacionamento para mim por interação de internet, vocês não vão ter pique, não", disparou a rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, completando em seguida: "Mas tá tudo certo, amor, tô aproveitando a vida".

Mãe de João Chianca entregou romance com Paolla Oliveira 1 de 4

Como começou o boato

A vida amorosa de Paolla voltou ao centro das atenções desde o fim do namoro de cinco anos com o cantor Diogo Nogueira, em julho de 2025. O nome de João Chianca, apelidado de Chumbinho e irmão do ex-BBB Lucas Chumbo, surgiu após trocas de interações no Instagram.