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Romance, reencontros ou novas conexões? Veja o que setembro de 2026 reserva para você, de acordo com sua data de nascimento

Descubra se o mês favorece novos romances, reencontros, conversas decisivas ou uma virada emocional de acordo com o dia em que você nasceu

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 18:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Setembro de 2026 pode trazer mudanças importantes para a vida amorosa, e o dia do seu nascimento pode indicar qual será a principal tendência para os relacionamentos ao longo do mês. A numerologia oferece uma leitura diferente daquela baseada apenas no signo solar, dividindo as pessoas de acordo com o chamado Número de Nascimento.

O cálculo é simples: basta somar os algarismos do dia em que você nasceu até chegar a um único número. Quem nasceu no dia 14, por exemplo, deve fazer 1 + 4 = 5. A partir desse resultado, é possível descobrir qual será o tema predominante no amor em setembro. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Como descobrir seu Número de Nascimento?

O Número de Nascimento considera apenas o dia do mês em que você nasceu:

  • Número 1: nasceu nos dias 1, 10, 19 ou 28
  • Número 2: nasceu nos dias 2, 11, 20 ou 29
  • Número 3: nasceu nos dias 3, 12, 21 ou 30
  • Número 4: nasceu nos dias 4, 13, 22 ou 31
  • Número 5: nasceu nos dias 5, 14 ou 23
  • Número 6: nasceu nos dias 6, 15 ou 24
  • Número 7: nasceu nos dias 7, 16 ou 25
  • Número 8: nasceu nos dias 8, 17 ou 26
  • Número 9: nasceu nos dias 9, 18 ou 27

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

O que setembro reserva para sua vida amorosa?

Número 1: nasceu nos dias 1, 10, 19 ou 28

Tema do amor: tomar a iniciativa

Setembro pode fazer você cansar de esperar que a outra pessoa tome a iniciativa. Para quem está solteiro, uma atitude mais confiante pode abrir caminho para uma nova atração, inclusive por meio do trabalho, de amigos ou de conhecidos em comum. Para quem está em um relacionamento, conversas sobre o futuro podem ganhar mais importância.

Se está solteiro: uma nova atração pode surgir em ambientes profissionais ou sociais.

Se está em um relacionamento: falar abertamente sobre seus sentimentos pode aumentar a segurança entre vocês.

Conselho amoroso: demonstre o que sente, mas não tente controlar a resposta do outro.

Número 2: nasceu nos dias 2, 11, 20 ou 29

Tema do amor: clareza emocional

Você pode ficar mais atento às pequenas mudanças no comportamento de quem está ao seu redor. Em vez de tentar adivinhar o que a outra pessoa sente, setembro favorece conversas sinceras. Para os solteiros, isso ajuda a entender o que realmente procuram, enquanto os comprometidos podem finalmente tocar em assuntos que vinham sendo adiados.

Se está solteiro: alguém mais reservado pode despertar seu interesse.

Se está em um relacionamento: honestidade evita conflitos desnecessários.

Conselho amoroso: não interprete o silêncio como rejeição sem antes perguntar.

Número 3: nasceu nos dias 3, 12, 21 ou 30

Tema do amor: paquera e novidades

Sua vida social pode ficar mais movimentada em setembro. Conversas, encontros e até interações pela internet podem criar oportunidades para uma nova conexão. Quem está solteiro pode viver uma atração inicialmente leve que, aos poucos, ganha importância. Para os casais, o mês pede mais diversão e espontaneidade.

Se está solteiro: preste atenção à química que surge durante uma conversa.

Se está em um relacionamento: planeje algo diferente para fazer a dois.

Conselho amoroso: aproveite o momento sem sentir necessidade de definir tudo imediatamente.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Número 4: nasceu nos dias 4, 13, 22 ou 31

Tema do amor: construir algo verdadeiro

Você pode perder o interesse por relações casuais e passar a buscar algo mais estável. Setembro favorece uma avaliação sincera sobre aquilo que espera de um relacionamento. Para os solteiros, alguém confiável pode chamar mais atenção do que uma paixão instantânea. Já os comprometidos podem discutir planos para o futuro.

Se está solteiro: uma conexão que cresce devagar pode ter grande potencial.

Se está em um relacionamento: conversas práticas podem fortalecer a relação.

Conselho amoroso: não descarte uma história promissora só porque ela não começou de forma intensa.

Número 5: nasceu nos dias 5, 14 ou 23

Tema do amor: encontros inesperados

Setembro promete movimentar sua vida afetiva de maneira imprevisível. Uma mensagem inesperada, um encontro casual ou até alguém do passado pode reaparecer. Para quem terminou recentemente uma relação, esse reencontro pode servir mais para trazer respostas e encerramento do que necessariamente para reatar.

Se está solteiro: dê uma chance a pessoas que normalmente não fazem seu tipo.

Se está em um relacionamento: não deixe o tédio criar problemas onde eles não existem.

Conselho amoroso: aproveite a novidade, mas não confunda emoção com compatibilidade.

Número 6: nasceu nos dias 6, 15 ou 24

Tema do amor: compromisso

Relacionamentos podem ganhar um tom mais sério em setembro. Você tende a buscar mais segurança emocional e pode querer saber exatamente para onde uma relação está caminhando. Solteiros podem atrair pessoas interessadas em compromisso, enquanto casais podem dar um passo importante na relação.

Se está solteiro: alguém com intenções mais sérias pode aparecer.

Se está em um relacionamento: conversas sobre compromisso podem se tornar inevitáveis.

Conselho amoroso: não entregue mais emocionalmente do que recebe.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Número 7: nasceu nos dias 7, 16 ou 25

Tema do amor: reflexão

Setembro pode despertar uma necessidade maior de ficar sozinho e entender seus próprios sentimentos. Para quem está solteiro, o período favorece a percepção de padrões que se repetiram em relações anteriores. Quem está comprometido deve apenas tomar cuidado para que a necessidade de espaço não seja confundida com falta de interesse.

Se está solteiro: uma conexão significativa pode crescer aos poucos.

Se está em um relacionamento: explique quando precisar de espaço em vez de simplesmente se afastar.

Conselho amoroso: preserve sua paz, mas não construa uma barreira contra novas experiências.

Número 8: nasceu nos dias 8, 17 ou 26

Tema do amor: limites e autoestima

Você pode ficar muito mais exigente com aquilo que aceita em uma relação. Com isso, comportamentos inconsistentes e sinais confusos tendem a perder espaço. Solteiros podem chamar a atenção de alguém ambicioso e determinado, enquanto casais precisam encontrar um equilíbrio entre trabalho e vida afetiva.

Se está solteiro: sua confiança pode atrair mais olhares.

Se está em um relacionamento: evite transformar diferenças em disputas de poder.

Conselho amoroso: estabelecer limites é saudável, mas não permita que eles se transformem em muros.

Número 9: nasceu nos dias 9, 18 ou 27

Tema do amor: encerramento e recomeço

Setembro pode ser emocionalmente marcante. Uma história do passado pode finalmente perder a força sobre você, abrindo espaço para uma nova fase. Solteiros podem perceber que estão prontos para viver o amor de uma maneira diferente, enquanto casais podem precisar tomar uma decisão sobre questões que continuam sem solução.

Se está solteiro: uma nova conexão pode aparecer depois que você deixar uma antiga história para trás.

Se está em um relacionamento: enfrente sentimentos mal resolvidos em vez de continuar voltando ao mesmo assunto.

Conselho amoroso: nem todo fim representa uma perda. Alguns encerramentos são justamente o que permite um recomeço.

Para quem está solteiro

Setembro não precisa ser encarado como uma corrida para encontrar alguém. O mais importante será perceber quais conexões realmente merecem sua atenção. Observe a consistência: quem se comunica com clareza, respeita seus limites e demonstra interesse de forma genuína pode ter muito mais potencial do que alguém que provoca uma química intensa, mas deixa você cheio de dúvidas.

Para quem está em um relacionamento

Para os casais, o mês pode funcionar como uma oportunidade de renovar a relação. Pequenos incômodos ignorados por muito tempo podem crescer, por isso vale abrir espaço para conversas sinceras. Ao mesmo tempo, manter momentos individuais também é importante. Um relacionamento saudável não exige concordância em tudo, mas precisa existir respeito e a sensação de que os dois estão sendo ouvidos.

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