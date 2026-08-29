ASTROLOGIA

Romance, reencontros ou novas conexões? Veja o que setembro de 2026 reserva para você, de acordo com sua data de nascimento

Descubra se o mês favorece novos romances, reencontros, conversas decisivas ou uma virada emocional de acordo com o dia em que você nasceu

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 18:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Setembro de 2026 pode trazer mudanças importantes para a vida amorosa, e o dia do seu nascimento pode indicar qual será a principal tendência para os relacionamentos ao longo do mês. A numerologia oferece uma leitura diferente daquela baseada apenas no signo solar, dividindo as pessoas de acordo com o chamado Número de Nascimento.

O cálculo é simples: basta somar os algarismos do dia em que você nasceu até chegar a um único número. Quem nasceu no dia 14, por exemplo, deve fazer 1 + 4 = 5. A partir desse resultado, é possível descobrir qual será o tema predominante no amor em setembro. Veja a previsão do site "Economic Times".

Como descobrir seu Número de Nascimento?

O Número de Nascimento considera apenas o dia do mês em que você nasceu:

Número 1: nasceu nos dias 1, 10, 19 ou 28

nasceu nos dias 1, 10, 19 ou 28 Número 2: nasceu nos dias 2, 11, 20 ou 29

nasceu nos dias 2, 11, 20 ou 29 Número 3: nasceu nos dias 3, 12, 21 ou 30

nasceu nos dias 3, 12, 21 ou 30 Número 4: nasceu nos dias 4, 13, 22 ou 31

nasceu nos dias 4, 13, 22 ou 31 Número 5: nasceu nos dias 5, 14 ou 23

nasceu nos dias 5, 14 ou 23 Número 6: nasceu nos dias 6, 15 ou 24

nasceu nos dias 6, 15 ou 24 Número 7: nasceu nos dias 7, 16 ou 25

nasceu nos dias 7, 16 ou 25 Número 8: nasceu nos dias 8, 17 ou 26

nasceu nos dias 8, 17 ou 26 Número 9: nasceu nos dias 9, 18 ou 27

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

O que setembro reserva para sua vida amorosa?

Número 1: nasceu nos dias 1, 10, 19 ou 28

Tema do amor: tomar a iniciativa

Setembro pode fazer você cansar de esperar que a outra pessoa tome a iniciativa. Para quem está solteiro, uma atitude mais confiante pode abrir caminho para uma nova atração, inclusive por meio do trabalho, de amigos ou de conhecidos em comum. Para quem está em um relacionamento, conversas sobre o futuro podem ganhar mais importância.

Se está solteiro: uma nova atração pode surgir em ambientes profissionais ou sociais.

Se está em um relacionamento: falar abertamente sobre seus sentimentos pode aumentar a segurança entre vocês.

Conselho amoroso: demonstre o que sente, mas não tente controlar a resposta do outro.

Número 2: nasceu nos dias 2, 11, 20 ou 29

Tema do amor: clareza emocional

Você pode ficar mais atento às pequenas mudanças no comportamento de quem está ao seu redor. Em vez de tentar adivinhar o que a outra pessoa sente, setembro favorece conversas sinceras. Para os solteiros, isso ajuda a entender o que realmente procuram, enquanto os comprometidos podem finalmente tocar em assuntos que vinham sendo adiados.

Se está solteiro: alguém mais reservado pode despertar seu interesse.

Se está em um relacionamento: honestidade evita conflitos desnecessários.

Conselho amoroso: não interprete o silêncio como rejeição sem antes perguntar.

Número 3: nasceu nos dias 3, 12, 21 ou 30

Tema do amor: paquera e novidades

Sua vida social pode ficar mais movimentada em setembro. Conversas, encontros e até interações pela internet podem criar oportunidades para uma nova conexão. Quem está solteiro pode viver uma atração inicialmente leve que, aos poucos, ganha importância. Para os casais, o mês pede mais diversão e espontaneidade.

Se está solteiro: preste atenção à química que surge durante uma conversa.

Se está em um relacionamento: planeje algo diferente para fazer a dois.

Conselho amoroso: aproveite o momento sem sentir necessidade de definir tudo imediatamente.

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Número 4: nasceu nos dias 4, 13, 22 ou 31

Tema do amor: construir algo verdadeiro

Você pode perder o interesse por relações casuais e passar a buscar algo mais estável. Setembro favorece uma avaliação sincera sobre aquilo que espera de um relacionamento. Para os solteiros, alguém confiável pode chamar mais atenção do que uma paixão instantânea. Já os comprometidos podem discutir planos para o futuro.

Se está solteiro: uma conexão que cresce devagar pode ter grande potencial.

Se está em um relacionamento: conversas práticas podem fortalecer a relação.

Conselho amoroso: não descarte uma história promissora só porque ela não começou de forma intensa.

Número 5: nasceu nos dias 5, 14 ou 23

Tema do amor: encontros inesperados

Setembro promete movimentar sua vida afetiva de maneira imprevisível. Uma mensagem inesperada, um encontro casual ou até alguém do passado pode reaparecer. Para quem terminou recentemente uma relação, esse reencontro pode servir mais para trazer respostas e encerramento do que necessariamente para reatar.

Se está solteiro: dê uma chance a pessoas que normalmente não fazem seu tipo.

Se está em um relacionamento: não deixe o tédio criar problemas onde eles não existem.

Conselho amoroso: aproveite a novidade, mas não confunda emoção com compatibilidade.

Número 6: nasceu nos dias 6, 15 ou 24

Tema do amor: compromisso

Relacionamentos podem ganhar um tom mais sério em setembro. Você tende a buscar mais segurança emocional e pode querer saber exatamente para onde uma relação está caminhando. Solteiros podem atrair pessoas interessadas em compromisso, enquanto casais podem dar um passo importante na relação.

Se está solteiro: alguém com intenções mais sérias pode aparecer.

Se está em um relacionamento: conversas sobre compromisso podem se tornar inevitáveis.

Conselho amoroso: não entregue mais emocionalmente do que recebe.

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Número 7: nasceu nos dias 7, 16 ou 25

Tema do amor: reflexão

Setembro pode despertar uma necessidade maior de ficar sozinho e entender seus próprios sentimentos. Para quem está solteiro, o período favorece a percepção de padrões que se repetiram em relações anteriores. Quem está comprometido deve apenas tomar cuidado para que a necessidade de espaço não seja confundida com falta de interesse.

Se está solteiro: uma conexão significativa pode crescer aos poucos.

Se está em um relacionamento: explique quando precisar de espaço em vez de simplesmente se afastar.

Conselho amoroso: preserve sua paz, mas não construa uma barreira contra novas experiências.

Número 8: nasceu nos dias 8, 17 ou 26

Tema do amor: limites e autoestima

Você pode ficar muito mais exigente com aquilo que aceita em uma relação. Com isso, comportamentos inconsistentes e sinais confusos tendem a perder espaço. Solteiros podem chamar a atenção de alguém ambicioso e determinado, enquanto casais precisam encontrar um equilíbrio entre trabalho e vida afetiva.

Se está solteiro: sua confiança pode atrair mais olhares.

Se está em um relacionamento: evite transformar diferenças em disputas de poder.

Conselho amoroso: estabelecer limites é saudável, mas não permita que eles se transformem em muros.

Número 9: nasceu nos dias 9, 18 ou 27

Tema do amor: encerramento e recomeço

Setembro pode ser emocionalmente marcante. Uma história do passado pode finalmente perder a força sobre você, abrindo espaço para uma nova fase. Solteiros podem perceber que estão prontos para viver o amor de uma maneira diferente, enquanto casais podem precisar tomar uma decisão sobre questões que continuam sem solução.

Se está solteiro: uma nova conexão pode aparecer depois que você deixar uma antiga história para trás.

Se está em um relacionamento: enfrente sentimentos mal resolvidos em vez de continuar voltando ao mesmo assunto.

Conselho amoroso: nem todo fim representa uma perda. Alguns encerramentos são justamente o que permite um recomeço.

Para quem está solteiro

Setembro não precisa ser encarado como uma corrida para encontrar alguém. O mais importante será perceber quais conexões realmente merecem sua atenção. Observe a consistência: quem se comunica com clareza, respeita seus limites e demonstra interesse de forma genuína pode ter muito mais potencial do que alguém que provoca uma química intensa, mas deixa você cheio de dúvidas.

Para quem está em um relacionamento