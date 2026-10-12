CURTINDO A VIDA

Romário curte noitada com surfista 34 anos mais jovem e aparece em carro cercado de mulheres

Ex-jogador de 60 anos voltou a ser visto com Júlia Dixon, de 26, durante uma festa no Rio de Janeiro; os dois já haviam saído juntos em maio

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 17:40

Júlia Dixon é affair de Romário Crédito: Reprodução/Instagram

Romário, de 60 anos, voltou a movimentar as redes sociais por causa de sua vida amorosa. O senador e ex-jogador de futebol foi visto em uma boate no Rio de Janeiro acompanhado da surfista Júlia Dixon, de 26 anos, com quem já havia sido fotografado anteriormente.

Os registros foram compartilhados pela própria jovem, que publicou vídeos da festa e do trajeto de volta. Em uma das gravações, Romário aparece no banco do passageiro de um carro dirigido por Júlia, enquanto outras três mulheres ocupam o banco traseiro. O ex-atleta era o único homem entre os ocupantes do veículo.

Não é a primeira vez que Romário e Júlia aproveitam uma noite juntos. Em maio deste ano, os dois estiveram em uma boate de Florianópolis, em Santa Catarina. Na ocasião, a surfista apareceu próxima ao ex-jogador, com as mãos apoiadas nos ombros dele. O pai da jovem, o psiquiatra Paulo Dixon, também participou de um dos registros.

Júlia Dixon é affair de Romário 1 de 16

A aproximação acontece em meio às movimentações da vida amorosa do senador. Anteriormente, Romário havia sido associado a Tiffany Barcelos, que também segue Júlia nas redes sociais.

Segundo informações divulgadas sobre os relacionamentos do ex-jogador, Tiffany e Romário deixaram de manter contato após ele viajar para Fernando de Noronha com Bárbara Cavalcanti, amiga dela. Depois da passagem pela ilha, Romário e Bárbara também fizeram uma viagem pela Europa, com visitas a Londres, Paris e Roma.

Júlia Dixon costuma compartilhar momentos de sua rotina com mais de 10 mil seguidores nas redes sociais. Formada em Gestão Ambiental, ela pratica surfe e frequenta a Praia do Arpoador, em Ipanema, na Zona Sul carioca.

Além do esporte, a jovem também pratica pole dance, atividade que associa à autoestima e à liberdade feminina. "Pole dance é empoderamento, é quebrar tabus e ressignificar a conexão com o feminino", escreveu em uma publicação.