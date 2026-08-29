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Romeu e Julieta de forno (ou AirFryer): sobremesa cremosa por dentro e com casquinha crocante por fora leva apenas 4 ingredientes e fica pronta em 15 minutos

Versão diferente do clássico combina goiabada, requeijão e creme de leite e ainda pode ser preparada no forno

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 10:00

A versão cremosa de Romeu e Julieta leva apenas quatro ingredientes: goiabada, creme de leite, requeijão e ovo
A versão cremosa de Romeu e Julieta leva apenas quatro ingredientes: goiabada, creme de leite, requeijão e ovo Crédito: Reprodução

A combinação de goiabada com queijo é um clássico, mas também pode aparecer de um jeito bem diferente na sobremesa. Nesta receita, a goiabada ganha um creme feito com requeijão e creme de leite e vai direto para a AirFryer.

Além de levar apenas quatro ingredientes, o preparo precisa de 15 minutos na AirFryer. Depois, é necessário deixar a sobremesa na geladeira por três horas antes de servir. Quem não tiver o aparelho também pode fazer a receita no forno.

5 dicas para fazer um Romeu e Julieta de airfryer perfeito

Depois de pronta, a sobremesa deve ficar na geladeira por três horas antes de ser servida, garantindo a consistência ideal por Reprodução
Na AirFryer preaquecida a 140°C, a sobremesa precisa de apenas 15 minutos de preparo por Reprodução
A versão cremosa de Romeu e Julieta leva apenas quatro ingredientes: goiabada, creme de leite, requeijão e ovo por Reprodução
A goiabada deve ser cortada em fatias com aproximadamente a espessura de um dedo e distribuída no fundo e nas laterais do recipiente por Reprodução
O creme é preparado misturando requeijão, creme de leite e ovo até obter uma consistência homogênea por Reprodução
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Depois de pronta, a sobremesa deve ficar na geladeira por três horas antes de ser servida, garantindo a consistência ideal por Reprodução

Romeu e Julieta cremoso

Ingredientes

* 600 g de goiabada

* 1 lata de creme de leite

* 1 copo de requeijão

* 1 ovo

Modo de preparo

Comece cortando a goiabada em fatias com aproximadamente a espessura de um dedo e reserve.

Em uma tigela, coloque o requeijão, o creme de leite e o ovo. Misture bem com um batedor de arame até formar um creme homogêneo.

Em um recipiente quadrado que possa ir à AirFryer, distribua as fatias de goiabada pelo fundo e pelas laterais. Despeje o creme no centro.

Preaqueça a AirFryer a 140°C e asse a sobremesa por 15 minutos. Depois do preparo, leve à geladeira por três horas antes de servir.

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Também dá para fazer no forno

Para preparar a sobremesa no forno, a orientação é assá-la em banho-maria por 40 minutos. Depois desse período, retire o papel-alumínio e deixe por mais algum tempo, apenas até dourar.

Após esfriar, leve à geladeira por três horas. O resultado combina a doçura intensa da goiabada com a cremosidade e o sabor levemente salgado do requeijão.

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