RECEITA

Romeu e Julieta de forno (ou AirFryer): sobremesa cremosa por dentro e com casquinha crocante por fora leva apenas 4 ingredientes e fica pronta em 15 minutos

Versão diferente do clássico combina goiabada, requeijão e creme de leite e ainda pode ser preparada no forno

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 10:00

A versão cremosa de Romeu e Julieta leva apenas quatro ingredientes: goiabada, creme de leite, requeijão e ovo Crédito: Reprodução

A combinação de goiabada com queijo é um clássico, mas também pode aparecer de um jeito bem diferente na sobremesa. Nesta receita, a goiabada ganha um creme feito com requeijão e creme de leite e vai direto para a AirFryer.

Além de levar apenas quatro ingredientes, o preparo precisa de 15 minutos na AirFryer. Depois, é necessário deixar a sobremesa na geladeira por três horas antes de servir. Quem não tiver o aparelho também pode fazer a receita no forno.

5 dicas para fazer um Romeu e Julieta de airfryer perfeito 1 de 5

Romeu e Julieta cremoso

Ingredientes

* 600 g de goiabada

* 1 lata de creme de leite

* 1 copo de requeijão

* 1 ovo

Modo de preparo

Comece cortando a goiabada em fatias com aproximadamente a espessura de um dedo e reserve.

Em uma tigela, coloque o requeijão, o creme de leite e o ovo. Misture bem com um batedor de arame até formar um creme homogêneo.

Em um recipiente quadrado que possa ir à AirFryer, distribua as fatias de goiabada pelo fundo e pelas laterais. Despeje o creme no centro.

Preaqueça a AirFryer a 140°C e asse a sobremesa por 15 minutos. Depois do preparo, leve à geladeira por três horas antes de servir.

Também dá para fazer no forno

Para preparar a sobremesa no forno, a orientação é assá-la em banho-maria por 40 minutos. Depois desse período, retire o papel-alumínio e deixe por mais algum tempo, apenas até dourar.