Romeu e Julieta de forno (ou AirFryer): sobremesa cremosa por dentro e com casquinha crocante por fora leva apenas 4 ingredientes e fica pronta em 15 minutos

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Fernanda Varela
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 10:00
A combinação de goiabada com queijo é um clássico, mas também pode aparecer de um jeito bem diferente na sobremesa. Nesta receita, a goiabada ganha um creme feito com requeijão e creme de leite e vai direto para a AirFryer.
Além de levar apenas quatro ingredientes, o preparo precisa de 15 minutos na AirFryer. Depois, é necessário deixar a sobremesa na geladeira por três horas antes de servir. Quem não tiver o aparelho também pode fazer a receita no forno.
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Ingredientes
* 600 g de goiabada
* 1 lata de creme de leite
* 1 copo de requeijão
* 1 ovo
Modo de preparo
Comece cortando a goiabada em fatias com aproximadamente a espessura de um dedo e reserve.
Em uma tigela, coloque o requeijão, o creme de leite e o ovo. Misture bem com um batedor de arame até formar um creme homogêneo.
Em um recipiente quadrado que possa ir à AirFryer, distribua as fatias de goiabada pelo fundo e pelas laterais. Despeje o creme no centro.
Preaqueça a AirFryer a 140°C e asse a sobremesa por 15 minutos. Depois do preparo, leve à geladeira por três horas antes de servir.
Também dá para fazer no forno
Para preparar a sobremesa no forno, a orientação é assá-la em banho-maria por 40 minutos. Depois desse período, retire o papel-alumínio e deixe por mais algum tempo, apenas até dourar.
Após esfriar, leve à geladeira por três horas. O resultado combina a doçura intensa da goiabada com a cremosidade e o sabor levemente salgado do requeijão.