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Ronaldo Fenômeno vence disputa na Justiça e evita cobrança de quase R$ 2 milhões

Ex-jogador e empresas ligadas a ele foram retirados de uma ação judicial; instituição financeira terá de pagar R$ 30 mil em honorários advocatícios

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 17:30

Ronaldo Fenômeno
Ronaldo Fenômeno Crédito: Reprodução | Instagram

Ronaldo Fenômeno conseguiu uma vitória na Justiça em uma disputa que poderia envolver seu patrimônio em uma cobrança de quase R$ 2 milhões. A ADGM Banco Securitizadora de Crédito S/A foi condenada a pagar R$ 30 mil em honorários advocatícios após desistir de uma ação que tentava incluir o ex-jogador e três empresas ligadas a ele em um processo de execução de dívida. A informação foi divulgada com exclusividade pela coluna Daniel Nascimento, do jornal O Dia.

Como começou a disputa judicial?

O caso teve origem em uma dívida atribuída à Liv Drinks Distribuidora de Bebidas S/A e à Fergo Comércio Atacadista de Bebidas. Em 2023, o fundo de investimentos Upper cobrava aproximadamente R$ 964 mil das empresas. Posteriormente, o crédito passou para a PX Securitizadora e, depois, para a ADGM, responsável por dar continuidade à cobrança.

Ronaldo Fenômeno e seu corte de cabelo 'Cascão' na Copa do Mundo de 2002

Ronaldo Fenômeno e seu corte de cabelo 'Cascão' na Copa do Mundo de 2002 por Reprodução
Ronaldo Fenômeno e seu corte de cabelo 'Cascão' na Copa do Mundo de 2002 por Reprodução
Ronaldo Fenômeno e seu corte de cabelo 'Cascão' na Copa do Mundo de 2002 por Reprodução
Ronaldo Fenômeno e seu corte de cabelo 'Cascão' na Copa do Mundo de 2002 por Reprodução
Ronaldo Fenômeno e seu corte de cabelo 'Cascão' na Copa do Mundo de 2002 por Reprodução
Ronaldo Fenômeno e seu corte de cabelo 'Cascão' na Copa do Mundo de 2002 por Reprodução
Ronaldo Fenômeno e seu corte de cabelo 'Cascão' na Copa do Mundo de 2002 por Reprodução
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Ronaldo Fenômeno e seu corte de cabelo 'Cascão' na Copa do Mundo de 2002 por Reprodução

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Na tentativa de ampliar a responsabilização pelo débito, a instituição financeira pediu à Justiça que Ronaldo também respondesse pela dívida, ao lado de três empresas ligadas a ele: RDNL Participações, R9 Sport e Marketing e Mike Empreendimentos Imobiliários.

O ex-jogador e as empresas apresentaram suas defesas. No processo, Ronaldo argumentou que sua participação na Liv Drinks se limitava ao conselho consultivo, sem envolvimento com atividades de administração ou gestão executiva.

Justiça determina pagamento de R$ 30 mil

Depois de receber as manifestações dos envolvidos, a ADGM desistiu do pedido para incluir Ronaldo e as empresas na cobrança. A decisão, porém, não encerrou a disputa. Os advogados do ex-atleta e das companhias recorreram para solicitar o pagamento de honorários pelo trabalho realizado durante o processo.

O caso chegou à 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em julgamento realizado em 15 de outubro de 2026, os desembargadores deram provimento parcial ao recurso e determinaram que a instituição financeira pague R$ 30 mil em honorários advocatícios.

O entendimento foi de que a ADGM desistiu do pedido somente depois que Ronaldo e as empresas já haviam sido citados e apresentado suas defesas. Por isso, a instituição deveria arcar com os custos advocatícios decorrentes da ação.

O tribunal, no entanto, não acolheu a alegação de assédio processual apresentada pelo ex-jogador e pelas empresas. Também rejeitou o pedido para que os honorários fossem calculados com base no valor milionário da cobrança.

Decisão não encerra dívida original

É importante destacar que o julgamento não extingue a dívida atribuída à Liv Drinks nem determina que Ronaldo esteja livre de qualquer discussão relacionada à execução original. A decisão trata especificamente da tentativa de incluir o ex-jogador e as empresas ligadas a ele naquele incidente judicial.

A coluna Daniel Nascimento procurou todas as partes envolvidas, incluindo Ronaldo Fenômeno, para que pudessem se manifestar sobre o caso. Até o fechamento da reportagem, porém, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestações.

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