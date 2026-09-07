LUTO

Roney Facchini morreu de quê? Ator estava dentro do próprio carro, pouco depois de deixar a garagem

Artista de 73 anos chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 08:54

Roney Facchini Crédito: Reprodução

O ator Roney Facchini morreu neste domingo (6), aos 73 anos. Ele tinha longa carreira no teatro, na TV e no cinema, e era conhecido principalmente por interpretar Luís da Silva, patriarca da família Silva no programa "Rá-Tim-Bum", da TV Cultura.

Roney sofreu um mal súbito dentro do próprio carro, pouco depois de deixar a garagem do prédio onde morava, no bairro dos Jardins, em São Paulo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e o ator chegou a ser levado ao Hospital Oswaldo Cruz, mas chegou à unidade sem vida. As informações são da Quem.

Roney Facchini 1 de 7

A morte aconteceu apenas um dia depois de Roney ter passado uma noite ao lado de amigos. No sábado (5), ele assistiu à peça "Inter Alia", estrelada por Drica Moraes e Caco Ciocler, no Teatro Vivo. Depois do espetáculo, o ator foi a uma pizzaria com o marido, João Paulo, e o casal de dramaturgos Marília Toledo e Emílio Boechat.

Carreira

Com décadas dedicadas à atuação, Roney Facchini construiu uma trajetória principalmente no teatro e na televisão. Entre os trabalhos nos palcos estão os espetáculos "Avenida Dropsie", "Hamlet" e "Antes de Mais Nada", montagem dirigida por Zé Henrique de Paula e estrelada por Fulvio Stefanini em 2014.

No cinema, participou de produções como "A Hora da Estrela", de Suzana Amaral, "Não Quero Falar Sobre Isso Agora", "Eliana e o Segredo dos Golfinhos", "Cilada.com", "Meu Amigo Hindu" e "Albatroz".

Na televisão, um de seus trabalhos mais lembrados foi em "Rá-Tim-Bum", da TV Cultura, produção que marcou gerações de crianças. Roney também esteve em novelas como "As Pupilas do Senhor Reitor", do SBT, além de "Bang Bang" e "Caras & Bocas", da Globo.