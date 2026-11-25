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Felipe Sena
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 12:00
Roque (José Wilker) vai ao hospital e descobre que o pai, Beato Salu (Nelson Dantas), está em coma. Em meio às preocupações, o santeiro e Porcina (Regina Duarte) acabam dormindo juntos. Enquanto isso, Roberto Mathias (Fábio Jr.) passa por uma cirurgia, e Tânia (Lídia Brondi) começa a desconfiar de Terêncio (Valdir Santana). Lulu (Cássia Kis), por sua vez, decide visitar o beato Salu.
Em outro momento, Lulu encontra Roque e se declara para ele. A aproximação dos dois chega aos ouvidos de Zé das Medalhas (Armando Bógus), quando Jiló (João Carlos Barroso) conta que viu a mulher com outro homem. Já Tânia visita Porcina e fica desconfiada com a maneira como Roque a trata.
Roque Santeiro
Roque Santeiro é exibida às 14h45 na TV Globo.