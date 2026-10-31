Roque Santeiro: no capítulo da próxima segunda-feira (02), Zé das Medalhas revela segredo sobre os santos originais

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Kamila Macedo
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 15:30
Viúva Porcina (Regina Duarte) encontra Roberto Mathias (Fábio Jr.) na pousada. Em outra situação, Zé das Medalhas (Armando Bógus) revela a Toninho Jiló (João Carlos Barroso) que Mocinha (Lucinha Lins) guarda os santos originais produzidos por Roque Santeiro. Enquanto isso, Tânia (Lídia Brondi) sai à procura de Roberto na pensão.
Roque Santeiro
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.