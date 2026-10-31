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Roque Santeiro: no capítulo da próxima segunda-feira (02), Zé das Medalhas revela segredo sobre os santos originais

Viúva Porcina reencontra Roberto Mathias na pousada, enquanto Tânia procura o ator na pensão

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 15:30

Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em
Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/Globo

Viúva Porcina (Regina Duarte) encontra Roberto Mathias (Fábio Jr.) na pousada. Em outra situação, Zé das Medalhas (Armando Bógus) revela a Toninho Jiló (João Carlos Barroso) que Mocinha (Lucinha Lins) guarda os santos originais produzidos por Roque Santeiro. Enquanto isso, Tânia (Lídia Brondi) sai à procura de Roberto na pensão.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Yoná Magalhães interpretou Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Regina Duarte e Lima Duarte como Viúva Porcina e Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Divulgação
Yoná Magalhães como Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Rui Rezende como Professor Astromar Junqueira em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.

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Tags:

Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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