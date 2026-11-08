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Roque Santeiro: Roque Santeiro: no capítulo da próxima segunda-feira (09), Roque descobre que o pai virou beato

Terêncio conta a Sinhozinho Malta sobre o namoro de Roberto e Tânia, e o fazendeiro fica aborrecido

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 15:30

Cássia Kis interpretou Lulu em
Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/TV Globo

Roque Santeiro (José Wilker) fica sabendo que seu pai, Beato Salu (Nelson Dantas), se tornou beato. Enquanto isso, Florindo Abelha (Ary Fontoura), padre Hipólito (Paulo Gracindo) e Sinhozinho Malta (Lima Duarte) procuram Roque para comunicar a decisão que tomaram sobre seu destino, mas não conseguem chegar a um acordo.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Yoná Magalhães interpretou Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Regina Duarte e Lima Duarte como Viúva Porcina e Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Divulgação
Yoná Magalhães como Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Rui Rezende como Professor Astromar Junqueira em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Terêncio (Waldyr Sant'anna) flagra Roberto Mathias (Fábio Jr.) e Tânia (Lídia Brondi) namorando e conta o que viu a Sinhozinho Malta, que fica aborrecido com a situação. Em outro momento, Sinhozinho Malta oferece dinheiro a Roque para que ele deixe Asa Branca.

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.

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Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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