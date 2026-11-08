EDIÇÃO ESPECIAL

Roque Santeiro: Roque Santeiro: no capítulo da próxima segunda-feira (09), Roque descobre que o pai virou beato

Terêncio conta a Sinhozinho Malta sobre o namoro de Roberto e Tânia, e o fazendeiro fica aborrecido

Kamila Macedo

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 15:30

Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/TV Globo

Roque Santeiro (José Wilker) fica sabendo que seu pai, Beato Salu (Nelson Dantas), se tornou beato. Enquanto isso, Florindo Abelha (Ary Fontoura), padre Hipólito (Paulo Gracindo) e Sinhozinho Malta (Lima Duarte) procuram Roque para comunicar a decisão que tomaram sobre seu destino, mas não conseguem chegar a um acordo.

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Terêncio (Waldyr Sant'anna) flagra Roberto Mathias (Fábio Jr.) e Tânia (Lídia Brondi) namorando e conta o que viu a Sinhozinho Malta, que fica aborrecido com a situação. Em outro momento, Sinhozinho Malta oferece dinheiro a Roque para que ele deixe Asa Branca.

