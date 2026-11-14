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Roque Santeiro: no capítulo da próxima segunda-feira (16), Porcina sente ciúmes de Roque com Lulu

Nos próximos acontecimentos da reprise, Ninon é intimada a comparecer à delegacia e Gerson do Valle leva um tapa de Linda Bastos

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 15:30

Regina Duarte como Viúva Porcina em 'Roque Santeiro'
Regina Duarte como Viúva Porcina em 'Roque Santeiro' Crédito: Globo

Sinhozinho Malta (Lima Duarte) tenta acalmar Roque (José Wilker) e assegura que Beato Salu (Nelson Dantas) receberá toda a assistência necessária durante a internação no hospital. Enquanto isso, o delegado Feijó (Maurício do Valle) procura Flô (Ary Fontoura) para questioná-lo sobre a hospitalização do beato. Paralelamente, Ninon (Claudia Raia) sai em busca do lobisomem.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Yoná Magalhães interpretou Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Regina Duarte e Lima Duarte como Viúva Porcina e Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Divulgação
Yoná Magalhães como Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Rui Rezende como Professor Astromar Junqueira em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Porcina (Regina Duarte) flagra Lulu (Cássia Kis) em uma conversa com Roque e fica enciumada. Na sequência, Ninon recebe uma intimação do delegado para comparecer à delegacia. Já Gerson do Valle (Ewerton de Castro) tenta beijar Linda Bastos (Patrícia Pillar), mas a atriz reage com um tapa.

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.

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Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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