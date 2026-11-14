Roque Santeiro: no capítulo da próxima segunda-feira (16), Porcina sente ciúmes de Roque com Lulu

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Kamila Macedo
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 15:30
Sinhozinho Malta (Lima Duarte) tenta acalmar Roque (José Wilker) e assegura que Beato Salu (Nelson Dantas) receberá toda a assistência necessária durante a internação no hospital. Enquanto isso, o delegado Feijó (Maurício do Valle) procura Flô (Ary Fontoura) para questioná-lo sobre a hospitalização do beato. Paralelamente, Ninon (Claudia Raia) sai em busca do lobisomem.
Roque Santeiro
Porcina (Regina Duarte) flagra Lulu (Cássia Kis) em uma conversa com Roque e fica enciumada. Na sequência, Ninon recebe uma intimação do delegado para comparecer à delegacia. Já Gerson do Valle (Ewerton de Castro) tenta beijar Linda Bastos (Patrícia Pillar), mas a atriz reage com um tapa.
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.