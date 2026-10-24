Roque Santeiro: no capítulo da próxima segunda-feira (26), Sinhozinho Malta procura Roberto Mathias

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Kamila Macedo
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 15:30
Sinhozinho Malta (Lima Duarte) vai à pousada onde Roberto Mathias (Fábio Jr.) está hospedado. Viúva Porcina (Regina Duarte) pede que Mina (Ilva Niño) leve um bilhete até Roberto, também na pousada, com a orientação de que ele não a procure. Para despistar Malta, Mina inventa uma desculpa. O fazendeiro, então, avisa Matilde (Yoná Magalhães) que precisará fechar a boate Sexus.
Roque Santeiro
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.