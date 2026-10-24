EDIÇÃO ESPECIAL

Roque Santeiro: no capítulo da próxima segunda-feira (26), Sinhozinho Malta procura Roberto Mathias

Viúva Porcina tenta impedir que Roberto Mathias a visite, enquanto o Sinhozinho Malta procura o ator na pousada

Kamila Macedo

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 15:30

Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/Globo

Sinhozinho Malta (Lima Duarte) vai à pousada onde Roberto Mathias (Fábio Jr.) está hospedado. Viúva Porcina (Regina Duarte) pede que Mina (Ilva Niño) leve um bilhete até Roberto, também na pousada, com a orientação de que ele não a procure. Para despistar Malta, Mina inventa uma desculpa. O fazendeiro, então, avisa Matilde (Yoná Magalhães) que precisará fechar a boate Sexus.

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