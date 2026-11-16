Roque Santeiro: no capítulo da próxima terça-feira (17), Porcina flagra Roque com Lulu e sente ciúmes

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Kamila Macedo
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 16:30
Sinhozinho Malta (Lima Duarte) procura tranquilizar Roque Santeiro (José Wilker) e assegura que Beato Salu (Nelson Dantas) receberá toda a assistência necessária no hospital. Enquanto isso, o delegado Feijó (Maurício do Valle) questiona Florindo Abelha, o Seu Flô (Ary Fontoura), sobre a internação do beato. Paralelamente, Ninon (Claudia Raia) sai em busca do misterioso lobisomem.
Roque Santeiro
Mais tarde, Viúva Porcina (Regina Duarte) flagra Lulu (Cássia Kis) em uma conversa com Roque e não consegue esconder o ciúme. Para completar, Ninon recebe uma intimação do delegado Feijó para comparecer à delegacia. Já Gerson do Valle (Ewerton de Castro) tenta beijar Linda Bastos (Patrícia Pillar), mas a atriz reage com um tapa.
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.