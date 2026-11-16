EDIÇÃO ESPECIAL

Roque Santeiro: no capítulo da próxima terça-feira (17), Porcina flagra Roque com Lulu e sente ciúmes

Nos próximos acontecimentos da reprise, Sinhozinho Malta tenta tranquilizar Roque sobre o estado de saúde de Beato Salu

Kamila Macedo

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 16:30

José Wilker interpretou Roque Santeiro Crédito: Reprodução/TV Globo

Sinhozinho Malta (Lima Duarte) procura tranquilizar Roque Santeiro (José Wilker) e assegura que Beato Salu (Nelson Dantas) receberá toda a assistência necessária no hospital. Enquanto isso, o delegado Feijó (Maurício do Valle) questiona Florindo Abelha, o Seu Flô (Ary Fontoura), sobre a internação do beato. Paralelamente, Ninon (Claudia Raia) sai em busca do misterioso lobisomem.

Roque Santeiro 1 de 9

Mais tarde, Viúva Porcina (Regina Duarte) flagra Lulu (Cássia Kis) em uma conversa com Roque e não consegue esconder o ciúme. Para completar, Ninon recebe uma intimação do delegado Feijó para comparecer à delegacia. Já Gerson do Valle (Ewerton de Castro) tenta beijar Linda Bastos (Patrícia Pillar), mas a atriz reage com um tapa.