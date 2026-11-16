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Roque Santeiro: no capítulo da próxima terça-feira (17), Porcina flagra Roque com Lulu e sente ciúmes

Nos próximos acontecimentos da reprise, Sinhozinho Malta tenta tranquilizar Roque sobre o estado de saúde de Beato Salu

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 16:30

José Wilker interpretou Roque Santeiro
José Wilker interpretou Roque Santeiro Crédito: Reprodução/TV Globo

Sinhozinho Malta (Lima Duarte) procura tranquilizar Roque Santeiro (José Wilker) e assegura que Beato Salu (Nelson Dantas) receberá toda a assistência necessária no hospital. Enquanto isso, o delegado Feijó (Maurício do Valle) questiona Florindo Abelha, o Seu Flô (Ary Fontoura), sobre a internação do beato. Paralelamente, Ninon (Claudia Raia) sai em busca do misterioso lobisomem.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Yoná Magalhães interpretou Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Regina Duarte e Lima Duarte como Viúva Porcina e Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Divulgação
Yoná Magalhães como Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Rui Rezende como Professor Astromar Junqueira em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Mais tarde, Viúva Porcina (Regina Duarte) flagra Lulu (Cássia Kis) em uma conversa com Roque e não consegue esconder o ciúme. Para completar, Ninon recebe uma intimação do delegado Feijó para comparecer à delegacia. Já Gerson do Valle (Ewerton de Castro) tenta beijar Linda Bastos (Patrícia Pillar), mas a atriz reage com um tapa.

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.

Leia mais

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Imagem - Roque Santeiro: no capítulo desta sexta-feira (13), Ninon volta a ouvir uivos do lobisomem

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Tags:

Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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