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Roque Santeiro: no capítulo desta quarta-feira (11), Lulu fica frente a frente com Roque

Nos próximos acontecimentos da reprise, Sinhozinho Malta flagra Roberto Mathias e Tânia juntos

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 16:30

Cássia Kis interpretou Lulu em
Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/TV Globo

Luizão (Alexandre Frota) pede autorização a Lulu (Cássia Kis) para que sua filha participe da gravação da cena em que, aos oito anos, teve uma visão de Roque. No entanto, enquanto começa a explicar como tudo aconteceu, Lulu olha para a frente e se depara com o próprio santeiro.

A aparição de Roque (José Wilker) na sala surpreende os presentes. Para evitar que Pombinha (Eloísa Mafalda) o veja, Sinhozinho Malta (Lima Duarte) inventa uma brincadeira para despistá-la, deixando todos intrigados com a situação.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Yoná Magalhães interpretou Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Regina Duarte e Lima Duarte como Viúva Porcina e Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Divulgação
Yoná Magalhães como Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Rui Rezende como Professor Astromar Junqueira em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Mais tarde, o coronel flagra Roberto Mathias (Fábio Jr.) e Tânia (Lídia Brondi) juntos. Irritado com a cena, ele ordena que Terêncio (Valdir Santana) vá buscar o ator.

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.

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Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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