EDIÇÃO ESPECIAL

Roque Santeiro: no capítulo desta quarta-feira (11), Lulu fica frente a frente com Roque

Nos próximos acontecimentos da reprise, Sinhozinho Malta flagra Roberto Mathias e Tânia juntos

Kamila Macedo

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 16:30

Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/TV Globo

Luizão (Alexandre Frota) pede autorização a Lulu (Cássia Kis) para que sua filha participe da gravação da cena em que, aos oito anos, teve uma visão de Roque. No entanto, enquanto começa a explicar como tudo aconteceu, Lulu olha para a frente e se depara com o próprio santeiro.

A aparição de Roque (José Wilker) na sala surpreende os presentes. Para evitar que Pombinha (Eloísa Mafalda) o veja, Sinhozinho Malta (Lima Duarte) inventa uma brincadeira para despistá-la, deixando todos intrigados com a situação.

Roque Santeiro 1 de 9

Mais tarde, o coronel flagra Roberto Mathias (Fábio Jr.) e Tânia (Lídia Brondi) juntos. Irritado com a cena, ele ordena que Terêncio (Valdir Santana) vá buscar o ator.