Roque Santeiro: no capítulo desta quarta-feira (11), Lulu fica frente a frente com Roque

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Kamila Macedo
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 16:30
Luizão (Alexandre Frota) pede autorização a Lulu (Cássia Kis) para que sua filha participe da gravação da cena em que, aos oito anos, teve uma visão de Roque. No entanto, enquanto começa a explicar como tudo aconteceu, Lulu olha para a frente e se depara com o próprio santeiro.
A aparição de Roque (José Wilker) na sala surpreende os presentes. Para evitar que Pombinha (Eloísa Mafalda) o veja, Sinhozinho Malta (Lima Duarte) inventa uma brincadeira para despistá-la, deixando todos intrigados com a situação.
Roque Santeiro
Mais tarde, o coronel flagra Roberto Mathias (Fábio Jr.) e Tânia (Lídia Brondi) juntos. Irritado com a cena, ele ordena que Terêncio (Valdir Santana) vá buscar o ator.
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.