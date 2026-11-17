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Kamila Macedo
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 16:14
A Viúva Porcina (Regina Duarte) se recusa a expulsar Roque Santeiro (José Wilker) de sua casa. Enquanto isso, Marcelina (Wanda Kosmo) revela a Pombinha (Eloísa Mafalda) que desconfia das circunstâncias da morte de sua filha. Paralelamente, Marilda (Elizangela), mulher de Roberto Mathias (Fábio Jr.), chega a Asa Branca.
Roque Santeiro
Em outra movimentação, Matilde (Yoná Magalhães) visita Beato Salu (Nelson Dantas) no hospital e descobre que Roque voltou à cidade. Animada com a novidade, ela conta às meninas que a boate poderá ser reaberta. Já Roberto Mathias revela a Tânia (Lídia Brondi) que é casado, deixando a jovem completamente chocada.
Vale lembrar que, por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem sofrer alterações sem aviso prévio.