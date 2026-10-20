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Roque Santeiro: no capítulo desta quarta-feira (21), Professor Astromar tenta destruir estátua de Roque

Pombinha e Mocinha organizam protesto contra a boate Sexus, enquanto Matilde recebe uma carta misteriosa

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 16:31

Regina Duarte como Viúva Porcina em 'Roque Santeiro'
Regina Duarte como Viúva Porcina em 'Roque Santeiro' Crédito: Globo

Tito (Luiz Armando Queiroz) considera a possibilidade de abrir uma fábrica de velas em Asa Branca. Enquanto isso, Pombinha (Eloísa Mafalda) e Mocinha (Lucinha Lins) mobilizam as mulheres da cidade em um protesto contra a abertura da boate Sexus. Já Porcina (Regina Duarte) conhece Dona Marcelina (Wanda Kosmo), mãe de Margarida (Lilian Lemmertz), ex-mulher de Sinhozinho Malta (Lima Duarte).

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Professor Astromar Junqueira (Ruy Resende) se prepara para destruir a estátua de Roque Santeiro, mas tem seus planos interrompidos pela chegada de um bêbado. Lulu (Cássia Kis), por sua vez, pede ao marido, Zé das Medalhas (Armando Bógus), que a leve à boate. Para completar, Matilde (Yoná Magalhães) recebe uma carta misteriosa.

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem sofrer alterações sem aviso prévio.

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Tags:

Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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