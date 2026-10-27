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Roque Santeiro: no capítulo desta quarta-feira (28), Gerson pede que Roberto se aproxime de Porcina

Diretor de filme tenta afastar a viúva das gravações do filme sobre Roque Santeiro

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 16:11

Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em
Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/TV Globo

Gerson do Valle (Ewerton de Castro), diretor do filme sobre Roque Santeiro, pede que Roberto Mathias (Fábio Jr.) se aproxime de Porcina (Regina Duarte) para mantê-la longe das filmagens. Um dos jagunços da viúva vai à pousada buscar o ator, mas ele afirma que não pode acompanhá-lo.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.

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Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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