Roque Santeiro: no capítulo desta quarta-feira (28), Gerson pede que Roberto se aproxime de Porcina

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Kamila Macedo
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 16:11
Gerson do Valle (Ewerton de Castro), diretor do filme sobre Roque Santeiro, pede que Roberto Mathias (Fábio Jr.) se aproxime de Porcina (Regina Duarte) para mantê-la longe das filmagens. Um dos jagunços da viúva vai à pousada buscar o ator, mas ele afirma que não pode acompanhá-lo.
Roque Santeiro
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.