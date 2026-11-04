Roque Santeiro: no capítulo desta quinta-feira (05), Roque assiste à gravação de sua morte e deixa moradores aterrorizados com um 'milagre'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 16:04
Roque (José Wilker) acompanha a gravação da cena do filme em que seu personagem é morto pelo bando de Navalhada (Oswaldo Loureiro). Enquanto isso, os moradores acreditam que o ostensório desceu do céu. Ao ver Roque, Mocinha (Lucinha Lins) não consegue conter a emoção e desmaia.
Roque Santeiro
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.