EDIÇÃO ESPECIAL

Roque Santeiro: no capítulo desta quinta-feira (05), Roque assiste à gravação de sua morte e deixa moradores aterrorizados com um 'milagre'

Na reprise da novela, Roque Santeiro reaparece em Asa Branca, provoca alvoroço ao surgir e causa a desmaio de Mocinha

Kamila Macedo

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 16:04

Lucinha Lins interpretou Mocinha em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/Instagram

Roque (José Wilker) acompanha a gravação da cena do filme em que seu personagem é morto pelo bando de Navalhada (Oswaldo Loureiro). Enquanto isso, os moradores acreditam que o ostensório desceu do céu. Ao ver Roque, Mocinha (Lucinha Lins) não consegue conter a emoção e desmaia.

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