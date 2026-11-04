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Roque Santeiro: no capítulo desta quinta-feira (05), Roque assiste à gravação de sua morte e deixa moradores aterrorizados com um 'milagre'

Na reprise da novela, Roque Santeiro reaparece em Asa Branca, provoca alvoroço ao surgir e causa a desmaio de Mocinha

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 16:04

Lucinha Lins interpretou Mocinha em
Lucinha Lins interpretou Mocinha em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/Instagram

Roque (José Wilker) acompanha a gravação da cena do filme em que seu personagem é morto pelo bando de Navalhada (Oswaldo Loureiro). Enquanto isso, os moradores acreditam que o ostensório desceu do céu. Ao ver Roque, Mocinha (Lucinha Lins) não consegue conter a emoção e desmaia.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Yoná Magalhães interpretou Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Regina Duarte e Lima Duarte como Viúva Porcina e Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Divulgação
Yoná Magalhães como Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Rui Rezende como Professor Astromar Junqueira em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.

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Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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