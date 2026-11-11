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Roque Santeiro: no capítulo desta quinta-feira (12), Sinhozinho Malta leva Roberto Mathias para casa e surpreende Tânia

Nos próximos acontecimentos da reprise, Mirna descobre passado de Roque como santeiro

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 16:09

Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em
Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/TV Globo

Sinhozinho Malta (Lima Duarte) leva Roberto Mathias (Fábio Jr.) para sua casa, surpreendendo a filha, Tânia (Lídia Brondi). Enquanto isso, Mirna (Ilva Niño) encontra imagens de santos no quarto de Roque e descobre que o hóspede já trabalhou como santeiro.

Em outra ocasião, Viúva Porcina (Regina Duarte), Sinhozinho Malta e o prefeito Florindo Abelha (Ary Fontoura) se reúnem para pedir que o padre Hipólito (Paulo Gracindo) convença Roque a deixar Asa Branca. Para isso, eles apresentam a saída do santeiro como uma vontade de Deus.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Yoná Magalhães interpretou Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Regina Duarte e Lima Duarte como Viúva Porcina e Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Divulgação
Yoná Magalhães como Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Rui Rezende como Professor Astromar Junqueira em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.

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Tags:

Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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