Roque Santeiro: no capítulo desta quinta-feira (12), Sinhozinho Malta leva Roberto Mathias para casa e surpreende Tânia

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Kamila Macedo
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 16:09
Sinhozinho Malta (Lima Duarte) leva Roberto Mathias (Fábio Jr.) para sua casa, surpreendendo a filha, Tânia (Lídia Brondi). Enquanto isso, Mirna (Ilva Niño) encontra imagens de santos no quarto de Roque e descobre que o hóspede já trabalhou como santeiro.
Em outra ocasião, Viúva Porcina (Regina Duarte), Sinhozinho Malta e o prefeito Florindo Abelha (Ary Fontoura) se reúnem para pedir que o padre Hipólito (Paulo Gracindo) convença Roque a deixar Asa Branca. Para isso, eles apresentam a saída do santeiro como uma vontade de Deus.
Roque Santeiro
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.