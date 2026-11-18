EDIÇÃO ESPECIAL

Roque Santeiro: no capítulo desta quinta-feira (19), Matilde descobre retorno de Roque a Asa Branca

Nos próximos acontecimentos da reprise, Sinhozinho Malta ordena a reabertura da boate Sexus, enquanto Roque procura Porcina e Tânia decide conversar com Matilde

Kamila Macedo

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 16:05

Yoná Magalhães como Matilde em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/Globo

Gerson do Valle (Ewerton de Castro) decide organizar uma primeira exibição do filme sobre Roque Santeiro (José Wilker), reservada a um grupo seleto de convidados. Enquanto isso, Matilde (Yoná Magalhães) conta a Sinhozinho Malta (Lima Duarte) que já descobriu o retorno do santeiro a Asa Branca. O fazendeiro, porém, tenta desconversar para despistá-la.

Roque Santeiro 1 de 9

Na sequência, Sinhozinho Malta transmite a Florindo Abelha, o Seu Flô (Ary Fontoura), a ordem para reabrir a boate Sexus. Roque, por sua vez, procura a Viúva Porcina (Regina Duarte) na piscina. Ao mesmo tempo, Tânia (Lídia Brondi) procura Matilde e avisa que as duas precisam ter uma conversa.