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Kamila Macedo
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 16:05
Gerson do Valle (Ewerton de Castro) decide organizar uma primeira exibição do filme sobre Roque Santeiro (José Wilker), reservada a um grupo seleto de convidados. Enquanto isso, Matilde (Yoná Magalhães) conta a Sinhozinho Malta (Lima Duarte) que já descobriu o retorno do santeiro a Asa Branca. O fazendeiro, porém, tenta desconversar para despistá-la.
Roque Santeiro
Na sequência, Sinhozinho Malta transmite a Florindo Abelha, o Seu Flô (Ary Fontoura), a ordem para reabrir a boate Sexus. Roque, por sua vez, procura a Viúva Porcina (Regina Duarte) na piscina. Ao mesmo tempo, Tânia (Lídia Brondi) procura Matilde e avisa que as duas precisam ter uma conversa.
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.