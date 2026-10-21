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Roque Santeiro: no capítulo desta quinta-feira (22), Astromar é interrompido ao tentar destruir estátua de Roque

Mulheres de Asa Branca se armam com vassouras e tentam invadir a boate Sexus, mas Matilde e as meninas reagem

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 15:54

Rui Rezende como Professor Astromar Junqueira em
Rui Rezende como Professor Astromar Junqueira em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/TV Globo

Professor Astromar (Rui Rezende) se prepara para destruir a estátua de Roque Santeiro (José Wilker), mas é interrompido por um bêbado. Lulu (Cássia Kis) pede a Zé das Medalhas (Armando Bógus) que a leve à boate Sexus. Enquanto isso, Matilde (Yoná Magalhães) recebe uma carta misteriosa.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Linda (Patricia Pillar) e Gerson (Ewerton de Castro) vão até a Sexus. Logo depois, as mulheres de Asa Branca se aglomeram na porta da boate armadas com vassouras nas mãos. Elas se preparam para invadir o local, mas Matilde e as meninas reagem e revidam o ataque.

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem sofrer alterações sem aviso prévio.

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Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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