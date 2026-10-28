EDIÇÃO ESPECIAL

Roque Santeiro: no capítulo desta quinta-feira (29), Sinhozinho Malta faz ameaças a Roberto Mathias

Viúva Porcina retorna sozinha da fazenda e acompanha gravação, sendo surpreendida por Malta; ator é sequestrado pelos capangas da viúva

Kamila Macedo

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 16:19

Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/Globo

Sinhozinho Malta (Lima Duarte) ameaça Roberto Mathias (Fábio Jr.). Enquanto isso, a Viúva Porcina (Regina Duarte) retorna sozinha da fazenda e decide acompanhar uma gravação do filme de que Roberto está participando. No local, porém, ela é surpreendida pela chegada de Malta. Em meio a esses acontecimentos, Roberto acaba sequestrado pelos capangas de Porcina.

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