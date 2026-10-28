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Roque Santeiro: no capítulo desta quinta-feira (29), Sinhozinho Malta faz ameaças a Roberto Mathias

Viúva Porcina retorna sozinha da fazenda e acompanha gravação, sendo surpreendida por Malta; ator é sequestrado pelos capangas da viúva

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 16:19

Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em
Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/Globo

Sinhozinho Malta (Lima Duarte) ameaça Roberto Mathias (Fábio Jr.). Enquanto isso, a Viúva Porcina (Regina Duarte) retorna sozinha da fazenda e decide acompanhar uma gravação do filme de que Roberto está participando. No local, porém, ela é surpreendida pela chegada de Malta. Em meio a esses acontecimentos, Roberto acaba sequestrado pelos capangas de Porcina.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Yoná Magalhães interpretou Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Regina Duarte e Lima Duarte como Viúva Porcina e Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Divulgação
Yoná Magalhães como Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Rui Rezende como Professor Astromar Junqueira em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.

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Tags:

Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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