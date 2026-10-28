Roque Santeiro: no capítulo desta quinta-feira (29), Sinhozinho Malta faz ameaças a Roberto Mathias

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Kamila Macedo
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 16:19
Sinhozinho Malta (Lima Duarte) ameaça Roberto Mathias (Fábio Jr.). Enquanto isso, a Viúva Porcina (Regina Duarte) retorna sozinha da fazenda e decide acompanhar uma gravação do filme de que Roberto está participando. No local, porém, ela é surpreendida pela chegada de Malta. Em meio a esses acontecimentos, Roberto acaba sequestrado pelos capangas de Porcina.
Roque Santeiro
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.