Roque Santeiro: no capítulo desta sexta-feira (06), Roque reencontra Porcina e segredos do passado vêm à tona

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Kamila Macedo
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 16:25
Roque Santeiro (José Wilker) e Viúva Porcina (Regina Duarte) se encontram, mas ele não demonstra reconhecê-la. Quando ficam a sós, Porcina conta ao santeiro que Sinhozinho Malta (Lima Duarte) inventou toda a história sobre o casamento dos dois.
Roque passa a noite na casa de Porcina. Preocupado com a situação, Sinhozinho Malta vai embora, mas retorna no dia seguinte à procura do santeiro. Ao chegar, Mina (Ilva Niño) avisa que Roque já deixou o local.
Roque Santeiro
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.