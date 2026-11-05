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Roque Santeiro: no capítulo desta sexta-feira (06), Roque reencontra Porcina e segredos do passado vêm à tona

Nos próximos acontecimentos da reprise, Sinhozinho Malta procura o santeiro, mas descobre que ele já deixou a casa de Porcina

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 16:25

José Wilker interpretou o próprio Roque Santeiro, que dá nome à novela
José Wilker interpretou o próprio Roque Santeiro, que dá nome à novela Crédito: Reprodução/Globo

Roque Santeiro (José Wilker) e Viúva Porcina (Regina Duarte) se encontram, mas ele não demonstra reconhecê-la. Quando ficam a sós, Porcina conta ao santeiro que Sinhozinho Malta (Lima Duarte) inventou toda a história sobre o casamento dos dois.

Roque passa a noite na casa de Porcina. Preocupado com a situação, Sinhozinho Malta vai embora, mas retorna no dia seguinte à procura do santeiro. Ao chegar, Mina (Ilva Niño) avisa que Roque já deixou o local.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Yoná Magalhães interpretou Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Regina Duarte e Lima Duarte como Viúva Porcina e Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Divulgação
Yoná Magalhães como Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Rui Rezende como Professor Astromar Junqueira em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.

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Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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