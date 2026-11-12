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Roque Santeiro: no capítulo desta sexta-feira (13), Ninon volta a ouvir uivos do lobisomem

Nos próximos acontecimentos da reprise, Roque acompanha o fim de uma romaria e procura o padre para pedir um conselho

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 15:55

Claudia Raia interpretou Ninon em
Claudia Raia interpretou Ninon em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/TV Globo

Ninon (Claudia Raia) volta a ouvir os uivos do lobisomem. Enquanto isso, Roque (José Wilker) acompanha o encerramento da romaria de um homem que cumpriu uma promessa ao santo, carregando uma cruz de Belo Horizonte até Asa Branca.

Diante do prefeito Florindo Abelha (Ary Fontoura) e do coronel Sinhozinho Malta (Lima Duarte), Roque afirma que precisa contar a verdade. Em seguida, ele procura o padre Hipólito (Paulo Gracindo) para pedir um conselho, mas descobre que não poderá contar com a ajuda do religioso.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Yoná Magalhães interpretou Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Regina Duarte e Lima Duarte como Viúva Porcina e Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Divulgação
Yoná Magalhães como Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Rui Rezende como Professor Astromar Junqueira em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.

Leia mais

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Imagem - Roque Santeiro: no capítulo desta terça-feira (10), Sinhozinho Malta tenta esconder Roque de Pombinha

Roque Santeiro: no capítulo desta terça-feira (10), Sinhozinho Malta tenta esconder Roque de Pombinha

Tags:

Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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