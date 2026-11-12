Roque Santeiro: no capítulo desta sexta-feira (13), Ninon volta a ouvir uivos do lobisomem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 15:55
Ninon (Claudia Raia) volta a ouvir os uivos do lobisomem. Enquanto isso, Roque (José Wilker) acompanha o encerramento da romaria de um homem que cumpriu uma promessa ao santo, carregando uma cruz de Belo Horizonte até Asa Branca.
Diante do prefeito Florindo Abelha (Ary Fontoura) e do coronel Sinhozinho Malta (Lima Duarte), Roque afirma que precisa contar a verdade. Em seguida, ele procura o padre Hipólito (Paulo Gracindo) para pedir um conselho, mas descobre que não poderá contar com a ajuda do religioso.
Roque Santeiro
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.