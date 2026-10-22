Roque Santeiro: no capítulo desta sexta-feira (23), Lulu pede a Zé das Medalhas para ir à boate

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Kamila Macedo
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16:16
O professor Astromar Junqueira (Rui Resende) se prepara para destruir a estátua de Roque Santeiro, mas tem seus planos interrompidos pela chegada de um bêbado. Enquanto isso, Lulu (Cassia Kis) pede ao marido, Zé das Medalhas (Armando Bógus), que a leve à boate. Matilde (Yoná Magalhães), por sua vez, recebe uma carta misteriosa.
Roque Santeiro
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.