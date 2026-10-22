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Roque Santeiro: no capítulo desta sexta-feira (23), Lulu pede a Zé das Medalhas para ir à boate

Ainda na trama, Matilde recebe uma carta misteriosa

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16:16

Cássia Kis interpretou Lulu em
Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/TV Globo

O professor Astromar Junqueira (Rui Resende) se prepara para destruir a estátua de Roque Santeiro, mas tem seus planos interrompidos pela chegada de um bêbado. Enquanto isso, Lulu (Cassia Kis) pede ao marido, Zé das Medalhas (Armando Bógus), que a leve à boate. Matilde (Yoná Magalhães), por sua vez, recebe uma carta misteriosa.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.

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Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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