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Roque Santeiro: no capítulo desta sexta-feira (30), Roberto é levado para a fazenda de Porcina

Sumiço de Roberto mobiliza a cidade, e Tânia confronta Sinhozinho Malta após suspeitar de sequestro

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 16:16

Lídia Brondi interpretou Tânia em Roque Santeiro
Lídia Brondi interpretou Tânia em Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/TV Globo

O desaparecimento de Roberto Mathias (Fábio Jr.) mobiliza as pessoas ao seu redor. O ator é levado pelos capangas até a fazenda de Viúva Porcina (Regina Duarte). Desconfiada de que Sinhozinho Malta (Lima Duarte) esteja por trás do sequestro, por acreditar que ele suspeita de um relacionamento entre ela e Roberto, Tânia (Lídia Brondi) procura o pai e o acusa de ter levado o ator.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Yoná Magalhães interpretou Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Regina Duarte e Lima Duarte como Viúva Porcina e Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Divulgação
Yoná Magalhães como Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Rui Rezende como Professor Astromar Junqueira em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.

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Tags:

Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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