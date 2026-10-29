Roque Santeiro: no capítulo desta sexta-feira (30), Roberto é levado para a fazenda de Porcina

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Kamila Macedo
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 16:16
O desaparecimento de Roberto Mathias (Fábio Jr.) mobiliza as pessoas ao seu redor. O ator é levado pelos capangas até a fazenda de Viúva Porcina (Regina Duarte). Desconfiada de que Sinhozinho Malta (Lima Duarte) esteja por trás do sequestro, por acreditar que ele suspeita de um relacionamento entre ela e Roberto, Tânia (Lídia Brondi) procura o pai e o acusa de ter levado o ator.
Roque Santeiro
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.