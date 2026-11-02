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Roque Santeiro: no capítulo desta terça-feira (03), Roberto nega envolvimento amoroso com Tânia

Sinhozinho Malta considera permitir o namoro da filha com o ator, enquanto Linda Bastos compra as terras de Porcina

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 15:30

Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em
Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/TV Globo

Roberto Mathias (Fábio Jr.) garante a Sinhozinho Malta (Lima Duarte) que não tem nenhum envolvimento com Tânia (Lídia Brondi). Em seguida, o fazendeiro conta à viúva Porcina (Regina Duarte) que está considerando permitir o namoro entre a filha e o ator.

Enquanto isso, Linda Bastos (Patrícia Pillar) compra as terras de Porcina.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Yoná Magalhães interpretou Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Regina Duarte e Lima Duarte como Viúva Porcina e Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Divulgação
Yoná Magalhães como Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Rui Rezende como Professor Astromar Junqueira em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.

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Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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