EDIÇÃO ESPECIAL

Roque Santeiro: no capítulo desta terça-feira (03), Roberto nega envolvimento amoroso com Tânia

Sinhozinho Malta considera permitir o namoro da filha com o ator, enquanto Linda Bastos compra as terras de Porcina

Kamila Macedo

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 15:30

Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/TV Globo

Roberto Mathias (Fábio Jr.) garante a Sinhozinho Malta (Lima Duarte) que não tem nenhum envolvimento com Tânia (Lídia Brondi). Em seguida, o fazendeiro conta à viúva Porcina (Regina Duarte) que está considerando permitir o namoro entre a filha e o ator.

Enquanto isso, Linda Bastos (Patrícia Pillar) compra as terras de Porcina.

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