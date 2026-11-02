Roque Santeiro: no capítulo desta terça-feira (03), Roberto nega envolvimento amoroso com Tânia

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Kamila Macedo
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 15:30
Roberto Mathias (Fábio Jr.) garante a Sinhozinho Malta (Lima Duarte) que não tem nenhum envolvimento com Tânia (Lídia Brondi). Em seguida, o fazendeiro conta à viúva Porcina (Regina Duarte) que está considerando permitir o namoro entre a filha e o ator.
Enquanto isso, Linda Bastos (Patrícia Pillar) compra as terras de Porcina.
Roque Santeiro
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.